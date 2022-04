Oto prognoza ceny Ethereum przedstawiona przez czołowego analityka po spadku ETH poniżej 3 000 USD

Ethereum spadło poniżej 2 900 USD po tym, jak w weekend byki przełamały poziom wsparcia 3000 USD. Spadek ceny Etheru (ETH) następuje w momencie, gdy czołowa kryptowaluta Bitcoin (BTC) również stoi w obliczu ogromnej presji na wyprzedaż po spadku poniżej 40,000 USD.

Obecnie Ethereum jest notowane w pobliżu 2 860 USD z 24-godzinnymi stratami wynoszącymi około 2,8%. Z drugiej strony, Bitcoin spadł do najniższego poziomu 38 800 USD i traci około 2%.

Ethereum prawdopodobnie ponownie przebije poziom 2600 USD

Chociaż utrzymuje on bycze nastawienie do dwóch największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej, czołowy trader kryptowalutowy i analityk Rekt Capital widzi potencjalny spadek Ethereum do najniższego poziomu 2600 USD.

„ETH przebiło ~3050 USD do nowego oporu na tygodniowym wykresie czasowym” – powiedział analityk, wskazując na wykres pokazujący, że cena Ethereum spadła w ciągu ostatnich czterech tygodni.

„W rezultacie, ETH ma teraz większe szanse na wykonanie długiego ruchu spadkowego do poziomu nawet 2600 USD w ujęciu miesięcznym” – zauważył.

Wykres ukazujący spadek ETH/USD poniżej krytycznego poziomu wsparcia. Źródło: Rekt Capital

Chociaż wybitny analityk kryptowalutowy sugeruje, że Ethereum może jeszcze spaść niżej, uważa, że byki mogą jeszcze zobaczyć 3000 USD.

Podkreślając miesięczny wykres Ethereum, Rekt Capital mówi :

„Wolumen ETH może ponownie przetestować poziom ~3000 USD (czarny). Knot spadkowy może zejść nawet do zielonego wyższego niżu (2600 USD). Wybicie do HL przed ostatecznym wykonaniem zamknięcia świecy miesięcznej powyżej ~3000 USD (czarny) byłby byczy”.

Poniżej znajduje się wykres przedstawiający stanowisko analityka na temat tego, co może wydarzyć się dalej dla ETH/USD.

Na początku tego miesiąca Ethereum osiągało maksima powyżej 3500 USD. Dane z CoinGecko pokazują, że przy obecnych cenach para ETH/USD spadła o prawie 11% w ciągu ostatnich dwóch tygodni i o 8% w ciągu ostatnich 30 dni.