Prognoza cenowa Ethereum na maj 2022 roku

W ciągu ostatnich kilku dni cena Ethereum nigdzie nie spadła, ponieważ inwestorzy zwracają uwagę na zbliżającą się decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Token ETH jest notowany na poziomie 2805 USD, czyli nieco poniżej tegorocznego maksimum na poziomie 2883 USD. Jego kapitalizacja rynkowa spadła do około 340 miliardów dolarów, co oznacza, że inwestorzy utracili ostatnio ponad 160 miliardów dolarów.

Podsumowanie Ethereum w kwietniu

W kwietniu Ethereum miało stosunkowo spokojny przebieg. Największym ogłoszeniem było to, że twórcy przesunęli datę połączenia Ethereum z czerwca tego roku na trzeci kwartał. Analitycy spodziewają się, że obecna sieć i Beacon Chain połączą się w sierpniu lub wrześniu.

Opóźnienie fuzji było dla wielu osób rozczarowaniem. Wielu inwestorów uważa jednak, że było to działanie konieczne ze względu na znaczenie aktualizacji. W przeszłości jedna epoka w sieci blockchain, takiej jak Ethereum, prowadziła do poważnych włamań.

Przeczytaj więcej o tym jak kupić Ethereum .

Tymczasem, podobnie jak inne łańcuchy, Ethereum odnotowało odpływ całkowitej wartości zablokowanej (TVL) w swojej sieci. W ciągu ostatnich 30 dni wartość TVL spadła o ponad 11% do około 110 miliardów dolarów. Mimo to udało mu się zwiększyć swoją dominację w branży do 55%, podczas gdy inne sieci odnotowały głębszy spadek. Na przykład Solana i Fantom straciły ponad 25%.

Notowania Ethereum odzwierciedlały również notowania innych aktywów. W kwietniu Nasdaq 100 spadł o ponad 18%. W tym samym okresie rentowność amerykańskich obligacji nadal rosła w miarę kontynuacji wyprzedaży. Rentowność obligacji ma odwrotny związek z cenami. W kwietniu krzywa rentowności obligacji odwróciła się do najniższego poziomu od 2007 roku.

Takie zachowanie cen wynikało głównie ze słów urzędników Fed. W przemówieniach i oświadczeniach tacy urzędnicy, jak Jerome Powell i Mary Daly, sugerowali, że bank będzie kontynuował podwyżki stóp. Oczekuje się, że bank podniesie stopy o 0,50% i rozpocznie zacieśnianie ilościowe.

Prognoza cenowa Ethereum

Na wykresie czterogodzinnym widać, że cena ETH znajduje się ostatnio w stałym trendzie spadkowym. Udało jej się zejść poniżej standardowego punktu pivota i 25-dniowej średniej kroczącej. Również wskaźnik RSI przesunął się nieco poniżej neutralnego poziomu 50.

Dlatego uważam, że cena Ethereum będzie nieznacznie spadać w pierwszej części maja, a następnie zacznie odbijać, ponieważ jastrzębia sytuacja w Fed została już uwzględniona. Nie można zatem wykluczyć odbicia do 3200 USD.