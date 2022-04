Ethereum Name Service trafił w tym tygodniu na pierwsze strony gazet, ponieważ inwestorzy skupiają się na jego popularności w branży NFT. Token ENS jest notowany na poziomie 17,43 USD, czyli nieco poniżej tegorocznego maksimum wynoszącego ponad 20 USD. Nadal jest to około 33% powyżej najniższego poziomu w tym roku.

Czym jest Ethereum Name Service?

Ethereum Name Service to unikalny projekt blockchain, który ma za zadanie wstrząsnąć gigantyczną branżą rejestrów domen. Branża ta jest obecnie zdominowana przez firmy takie jak GoDaddy i BlueHost.

Tradycyjna branża jest bardzo niekorzystna dla użytkowników końcowych. Po pierwsze, scentralizowany hosting może podjąć decyzję o cenzurowaniu lub usunięciu domeny, która zawiera treści, z którymi się nie zgadza. Ponadto w dłuższej perspektywie koncepcja ta może być bardzo kosztowna dla użytkownika końcowego.

Ethereum Name Service wykorzystuje zdecentralizowaną organizację autonomiczną (DAO) do oferowania tych usług. Ponadto zamiast płacenia rocznej opłaty użytkownicy pobierają prostą jednorazową opłatę, co jest opłacalnym procesem.

Co więcej, Ethereum Name Service wykorzystuje koncepcję NFT. W ciągu ostatnich kilku dni ludzie kupowali trzy- i czteroliterowe nazwy NFT z końcówką .eth. Według OpenSea , wolumen NFT w Ethereum Name Service gwałtownie wzrósł w ciągu ostatnich kilku dni. W ciągu ostatnich siedmiu dni jego wartość zwiększyła się o ponad 2000%.

Innym powodem, dla którego cena ENS dobrze sobie radzi, jest fakt, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy wzrosła również popularność domen ETH. Analitycy uważają, że w najbliższych miesiącach popyt ten będzie nadal zwyżkował.

Ponadto, w swojej branży ENS ma niewielką konkurencję. Jedynym poważnym konkurentem jest firma Unstoppable Domains, która oferuje inne końcówki domen, takie jak chociażby .crypto lub x.

Prognoza cenowa Ethereum Name Service

Wykres 4-godzinny pokazuje, że cena ENS znajduje się w silnym trendzie byczym w ciągu ostatnich kilku tygodni. Bliższe spojrzenie pokazuje, że znajduje się ona powyżej 25-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej. Uformowała się również formacja kielicha i uchwytu (C&H), która zazwyczaj jest byczym sygnałem. Obecny spadek jest częścią tej formacji. Równocześnie oscylator stochastyczny przesunął się poniżej poziomu wykupienia.