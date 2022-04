Cena Maple gwałtownie skoczyła w piątek, ponieważ popyt na ekosystem zdecentralizowanych finansów (DeFi) nadal rośnie. Cena MPL osiągnęła 61,30 USD, co było najwyższym poziomem od 17 kwietnia. Od najniższego poziomu w tym miesiącu wzrosła o ponad 23%, co oznacza zwiększenie swojej całkowitej kapitalizacji rynkowej do ponad 296 milionów USD.

Czym jest Maple i dlaczego jego wartość rośnie?

Zdecentralizowane finanse (DeFi) to jedna z największych branż w przemyśle blockchain z ponad 210 miliardami dolarów ulokowanymi w aktywach. Jest to pokaźna suma pieniędzy, biorąc pod uwagę, że branża ta nie istniała jeszcze kilka lat temu.

Maple to platforma DeFi, która oferuje usługi podobne do innych popularnych sieci. Opisuje siebie jako rynek kapitałowy kryptowalut, ponieważ zapewnia pożyczki pod zastaw dla pożyczkobiorców instytucjonalnych. Sieć otrzymuje fundusze lub płynność od użytkowników chcących uzyskać zwrot, a następnie udziela ich instytucjom.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej, sieć udzieliła pożyczek o wartości ponad 1,2 miliarda monet USD. Z ich tytułu pożyczkodawcy otrzymali odsetki o wartości ponad 24,4 mln USDC. W chwili pisania tego tekstu, sieć udzieliła około 82 pożyczek.

Niektóre z puli pożyczek w Maple Finance są udzielane między innymi przez Celcius, BlockTower Capital, Alameda Research i Orthogonal Trading. Alameda to firma założona przez Sama Bankmana, założyciela FTX.

Cena Maple wzrasta wraz z rosnącą całkowitą wartością zablokowaną w protokole. Według DeFi Llama, sieć ma obecnie ponad 82,4 mln dolarów w całkowitej wartości zablokowanej (TVL). Kwota ta jest znacznie wyższa niż w marcu tego roku.

Prognoza cenowa Maple

W ciągu ostatnich kilku dni cena Maple znajdowała się w hossie. Z najniższego poziomu w tym miesiącu skoczyła o ponad 22%. Moneta porusza się powyżej 25-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy wskaźnik MACD przekracza poziom neutralny. Moneta przesunęła się również powyżej ważnego poziomu wsparcia na poziomie 51,32 USD. W tym miesiącu kilka razy nie udało się zejść poniżej tego wsparcia.