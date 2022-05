W poniedziałek rano cena Solany utrzymywała się na stałym poziomie, nawet w obliczu problemów związanych z awarią sieci. Token SOL jest notowany na poziomie 90,50 USD, co stanowi poziom o około 11% wyższy od najniższego poziomu w kwietniu. Kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 30 miliardów dolarów, co czyni go jedną z największych kryptowalut na świecie.

Solana doświadcza kolejnego przestoju

Cena Solany dobrze radziła sobie w weekend, ponieważ inwestorzy zareagowali na ostatni przestój sieci . W weekend sieć ucierpiała z powodu siedmiogodzinnego przestoju z powodu wzrostu liczby botów w sieci. Zgodnie z doniesieniami , boty te próbowały wybić NFT w sieci.

Konkretnym atakowanym NFT był Candy Machine. Rosnąca liczba tych botów spowodowała, że mainnet stracił konsensus i załamał się, ponieważ węzły padły pod jego ciężarem.

Podczas ataku botów ruch w sieci wzrósł do ponad 4 milionów transakcji na sekundę. W normalnych warunkach Solana jest w stanie obsłużyć niecałe 3000 transakcji na sekundę.

W przeszłości w Solanie zdarzały się już inne awarie. Na przykład w styczniu nastąpiła 18-godzinna przerwa w działaniu. W 2021 roku wystąpiło kilka wielodniowych przestojów, które doprowadziły do znacznych zakłóceń w działaniu sieci.

Rosnące przerwy w działaniu sieci miały negatywny wpływ na sieć Solana w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Przykładowo, całkowita wartość zablokowanych transakcji (TVL) w sieci spadła o 24% w ciągu ostatniego miesiąca.

Pojawiły się jednak pewne pozytywy. Dla przykładu, Solana znalazła się w centrum uwagi w kwietniu, gdy wartość tokena GMT od STEPN stale rosła. Obecnie jest on wyceniany na ponad 2 miliardy dolarów, co czyni go największą na świecie kryptowalutą typu M2E. W związku z tym Solana pozycjonuje się jako główny gracz w branży Web 3.0.

Prognoza cenowa Solany

W ciągu ostatnich kilku tygodni cena SOL znajdowała się w trendzie niedźwiedzim. Obecna cena przesunęła się poniżej kwietniowego maksimum na poziomie 144 USD. Cena zbliża się do ważnego poziomu wsparcia przy 76,72 USD, poniżej którego w tym roku z trudem się poruszała. Moneta spadła również poniżej 25-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej, a MACD przesunął się poniżej poziomu neutralnego.

Bliższe spojrzenie pokazuje również, że cena Solany uformowała formację głowy i ramion. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że w maju moneta będzie miała silne wybicie w górę. Ten pogląd zostanie unieważniony, jeśli moneta spadnie poniżej 76,72 USD.