Prognoza cenowa Tron: Obawy związane z USDD pozostają

Cena Tron była w ostatnich dniach nieco niestabilna w związku z obawami dotyczącymi nowo uruchomionego stablecoina USDD, który jest bardzo podobny do Terra USD. Moneta jest notowana na poziomie 0,069 USD, czyli około 25% poniżej najwyższego poziomu z zeszłego tygodnia. Jej całkowita kapitalizacja rynkowa spadła do około 6,82 mld USD.

Obawy związane z USDD pozostają

Największą historią w branży kryptowalutowej w tym miesiącu był krach Terra USD, trzeciego co do wielkości stablecoina na świecie. W szczytowym momencie jego popularności większą wartość miały tylko Tether i USD Coin.

Innym ważnym wydarzeniem było wprowadzenie USDD Coin przez Tron. USDD to stablecoin, który bardzo przypominał Tron USD, ponieważ nie jest wspierany przez dolary amerykańskie. Zamiast tego jest to algorytmiczny stablecoin, który automatycznie rebalansuje się, gdy jego wartość spada poniżej lub powyżej 1 USD.

USDD był jednym z najbardziej udanych startów stablecoinów w historii. W ciągu niespełna trzech tygodni jego całkowita kapitalizacja rynkowa skoczyła do ponad 310 milionów dolarów. To czyni go jednym z największych stablecoinów na świecie i 147. największą monetą na świecie.

Cena TRX spadła z powodu obaw o stablecoina USDD. Po tym, jak algorytmiczne stablecoiny takie jak DEI, Neutrino i Terra USD straciły swój peg, istnieją obawy, że USDD również może zrobić to samo. Na razie jednak peg tej monety utrzymuje się stosunkowo dobrze i waha się między 0,998 a 1,01 USD.

Cena Tron spadła również z powodu słabych wyników platformy DeFi. Podobnie jak w przypadku wszystkich tego typu rozwiązań, w ciągu ostatnich kilku dni nastąpił znaczny spadek wartości zablokowanej. Spadła ona nieznacznie do około 4,2 miliarda dolarów, co czyni ją czwartą największą siecią na świecie.

Prognoza cenowa Tron

Przechodząc do wykresu czterogodzinnego, cena TRX skoczyła do maksimum 0,092 USD, ponieważ wzrósł popyt na monetę USDD. Jednak w ciągu ostatnich kilku sesji moneta gwałtownie spadła i przesunęła się poniżej 25- i 50-dniowej średniej kroczącej. Moneta pozostaje powyżej wznoszącej się linii trendu, która jest zaznaczona na czarno.

Oscylator stochastyczny Tron przesunął się nieznacznie powyżej neutralnego poziomu 50. W związku z tym, perspektywy dla ceny Tron są nieco niedźwiedzie, a następny kluczowy poziom wsparcia znajduje się na 0,065 USD. Ruch powyżej oporu na poziomie 0,0072 USD unieważni niedźwiedzi pogląd.