Prognoza cenowa Zilliqa na maj – czy kurs odbije się od dna?

Cena Zilliqa spadła do najniższego poziomu od 26 marca tego roku, po tym jak zmniejszył się popyt na tę monetę. Obecnie jej kurs wynosi 0,676 USD, co stanowi spadek o około 70% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku. W rezultacie, kapitalizacja rynkowa monety spadła do około 972 milionów dolarów, co czyni ją 91. największą kryptowalutą na świecie.

Spadek popytu na monetę Zilliqa

Zilliqa to projekt blockchain, który pomaga deweloperom budować zdecentralizowane aplikacje. Znany jest z wprowadzenia technologii shardingu, która zwiększa szybkość działania poprzez rozbijanie bloków na mniejsze części, zwane shardami.

Zilliqa jest szeroko wykorzystywana przez deweloperów chcących budować szybkie, bezpieczne i wysoce niezawodne zdecentralizowane aplikacje. Jednymi z najbardziej znanych aplikacji korzystających z tej sieci są między innymi Atomic Wallet, Autofarm i Carbon.

Jednak w przeciwieństwie do innych popularnych platform, takich jak Solana czy Ethereum, większość aplikacji jest stosunkowo niewielka. Według DeFi Llama, całkowita wartość ekosystemu spadła do zaledwie 20 milionów dolarów. Dla porównania, wartość TVL innych popularnych platform, takich jak Ethereum, wynosi ponad 100 miliardów dolarów. Statystyki firmy Zilliqa wskazują jednak, że TVL wynosi 363 miliony dolarów, co jest znaczącą kwotą.

Zilliqa była niegdyś upadłym aniołem, ponieważ konkurencja w jej branży wzrosła. Zaliczyła się do grona największych kryptowalut na świecie. Jej popularność zmalała i wypadła z pierwszej setki.

Kryptowaluta trafiła na pierwsze strony gazet w marcu, gdy ogłosiła wejście do metaverse poprzez współpracę z Metopolis. W tym czasie cena monety skoczyła do poziomu 0,2300 USD, przesuwając ją w rankingu do pierwszej pięćdziesiątki.

Ostatnio jednak szum wokół monety przygasł, a liczba aktywności gwałtownie spadła. Przykładowo, po osiągnięciu szczytowego poziomu w marcu, liczba inteligentnych kontraktów znacznie spadła. Zmniejszyła się również liczba nowych adresów w sieci.

Prognoza cenowa Zilliqa

Wykres czterogodzinny pokazuje, że cena ZIL znajdowała się w silnym trendzie niedźwiedzim w ciągu ostatnich kilku tygodni. Spadek przyspieszył po tym, jak para przebiła kluczowy poziom wsparcia na 0,1010 USD, który był najniższym poziomem 17 kwietnia. Para przesunęła się również poniżej 25- i 50-dniowej średniej kroczącej, a oscylator stochastyczny znalazł się poniżej poziomu wyprzedania.