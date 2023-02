Prognoza ceny Cardano wygląda ponuro, podczas gdy Metacade zdobywa popularność

Technologia Blockchain zakłóca różne globalne branże dzięki swojej wyjątkowej zdolności do demokratyzacji własności Internetu. Niezależnie od tego, czy chodzi o gry krypto, grafikę cyfrową, zarządzanie łańcuchem dostaw, czy finanse transgraniczne, technologia blockchain zapewnia większą przejrzystość i większą kontrolę osobom fizycznym podczas korzystania z usług online.

Inwestorzy kryptowalutowi mogą spodziewać się znacznych zysków w nadchodzących latach, ponieważ prognozy cenowe Metacade i Cardano przewidują potencjalny zwrot. Ale który z nich w bezpośrednim porównaniu Cardano (ADA) i Metacade (MCADE) jest lepszą inwestycją?

Metacade i Cardano pokazują, jak wszechstronna może być technologia blockchain

Postęp w projektach wykorzystujących technologię blockchain doprowadził do powstania nowego terminu: Web3. Web3 opisuje nową erę Internetu, w której użytkownicy mogą odzyskać kontrolę nad swoimi danymi i mieć swobodę przeprowadzania transakcji na zasadzie peer-to-peer.

Web3, wspierany przez technologię blockchain, jest pojęciem obejmującym wszystko, co obejmuje wiele różnych aplikacji i przypadków użycia pod jego parasolem. Użyteczność technologii blockchain jest oczywista, gdy przyjrzymy się dwóm kluczowym projektom – Cardano i Metacade.

Podczas gdy Cardano to blockchain warstwy -1, który wspiera rozwój zdecentralizowanych aplikacji (dApps), Metacade to dApp, który może zapoczątkować globalne przyjęcie technologii blockchain ze względu na jego atrakcyjne funkcje i unikalne możliwości.

Czym jest Cardano (ADA)?

Cardano to blockchain typu proof-of-stake (PoS), który może zapewnić użytkownikom wysoką przepustowość transakcji przy niskich kosztach. Różni się od wcześniejszych iteracji technologii blockchain tym, że poprawia wrażenia użytkownika poprzez zmniejszenie opóźnień i kosztów. Cardano jest również kompletnym Turingiem, co oznacza, że programiści mogą tworzyć dApps do szerokiej gamy zastosowań w ekosystemie Cardano.

Protokół Cardano PoS był jednym z pierwszych przypadków wykorzystania PoS. PoS jest znacznie bardziej opłacalną metodą osiągania konsensusu w rozproszonym systemie komputerowym, co jest kluczowym powodem, dla którego blockchain Cardano może przetwarzać transakcje w szybszym tempie niż wcześniejsze blockchainy typu proof-of-work, takie jak Bitcoin.

Prognoza ceny Cardano na rok 2023: Czy ADA osiągnie 1 USD?

Po tym, jak został on okrzyknięty potencjalnym zabójcą Ethereum, kiedy został założony w 2017 roku, prognozy cen Cardano nieustannie smucą w ciągu ostatnich kilku lat. ADA osiągnął 0,38 USD podczas szczytu w 2018 r., a teraz – prawie 5 lat później – znajduje się poniżej tego poziomu cenowego poniżej 0,30 USD.

Prognoza ceny Cardano przewiduje wprawdzie ożywienie dla ADA, ale wielu inwestorów zastanawia się, czy posiada on impet, którego potrzebuje, aby przełamać poprzedni rekord wszechczasów na poziomie 3,09 USD. Na razie prognoza ceny Cardano wygląda ponuro, a eksperci spodziewają się, że token ten będzie miał trudności na drodze powrotnej do 1 USD.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade to zupełnie nowa platforma GameFi, która już nabiera rozpędu. Niedawno projekt ten ogłosił rozpoczęcie presale, w ramach której w ciągu pierwszych 10 tygodni zebrano ponad 5,1 miliona dolarów. Metacade to kompleksowe rozwiązanie typu „graj, aby zarobić” (P2E) i może być on kluczowym graczem w kierowaniu rewolucją blockchain w globalnej branży gier.

Oprócz oferowania wielu różnych gier P2E w swoim salonie gier, Metacade stanie się centralnym miejscem spotkań użytkowników Web3, spotkań towarzyskich, nauki i zarabiania. Platforma ta integruje różnorodne innowacyjne mechanizmy zarabiania, które mogą przyciągnąć dużą bazę użytkowników w nadchodzących latach.

Jak działa MCADE?

Arkada P2E Metacade oferuje zarówno swobodną, jak i rywalizacyjną rozgrywkę. Użytkownicy mogą tam zdobywać tokeny MCADE, przechodząc przez niekończące się poziomy w wielu różnych grach online, a także dołączać do turniejów rankingowych, aby rywalizować o szansę na wygranie głównych nagród wypłacanych w krypto.

Jednym z kluczowych dodatkowych mechanizmów zarabiania oferowanych przez Metacade jest funkcja Create2Earn. Zachęca ona do dzielenia się wiedzą między członkami społeczności, ponieważ użytkownicy będą nagradzani tokenami MCADE za publikowanie recenzji gier, dzielenie się spostrzeżeniami i interakcję z innymi użytkownikami na platformie Metacade.

Metacade pomaga również użytkownikom rozpocząć karierę w technologii blockchain. Mechanika Work2Earn Metacade będzie oferować społeczności możliwości płatnej pracy, w tym pracę na zlecenie, role freelancerów i pełnoetatowe stanowiska od 2024 roku.

Prognoza cen Metacade na rok 2023: Czy MCADE osiągnie 1 USD?

Metacade może pomóc w napędzaniu ekspansji technologii blockchain – zwiększając siłę roboczą dzięki mechanizmowi Work2Earn i finansując innowacje na wczesnym etapie za pośrednictwem programu Metagrants.

Sam projekt ten oferuje niezrównane doświadczenie w grach opartych na technologii blockchain oraz szereg funkcji, dzięki którym Metacade stanie się jedną z najpopularniejszych dApps w sieci blockchain. Oczekuje się, że w 2023 r. MCADE osiągnie wartość 1 USD, co stanowi 50-krotny wzrost w porównaniu z zakończeniem presale.

Prognoza cen Metacade vs. Cardano: Którą kryptowalutę warto kupić?

Presale MCADE może być jedną z najlepszych okazji inwestycyjnych roku. Wprowadzony na rynek za zaledwie 0,008 USD za token, MCADE może w przyszłości odnotować zyski przekraczające 100x, ponieważ technologia blockchain nadal przyciąga użytkowników z całego świata.

Z drugiej strony prognoza ceny Cardano wygląda niepewnie. Inwestorzy powinni wybrać Metacade , ponieważ prognoza ceny Cardano raczej nie przyniesie niczego zbliżonego do 100x. Inwestorzy, którzy chcą kupić Metacade podczas presale, powinni zrobić to szybko. Token ten rośnie do 0,02 USD w trakcie tego wydarzenia, co oznacza, że jest bardzo ograniczony czas na zakup MCADE po najlepszej możliwej cenie.