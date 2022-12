Prognoza ceny Decentraland: Jak Metacade (MCADE) wydaje się być największą gwiazdą w metaverse na rok 2023

Trwa wyścig, aby zobaczyć, który projekt Metaverse wyjdzie na szczyt i która moneta zapewni inwestorom największy zwrot w 2023 roku. Decentraland miał przewagę w porównaniu z innymi w branży, ale czy jego token MANA może wyprzedzić najlepszych nowicjuszy w przyszłym roku? Spojrzenie na duże nadchodzące ruchy na tym rynku pokazuje, że Metacade i jego moneta MCADE mają przewyższyć prognozę Decentraland.

Co robi moneta MANA?

Aby zrozumieć prognozę Decentraland na rok 2023 i dlaczego Metacade wydaje się działać lepiej, ważne jest, aby zrozumieć, o co chodzi z tokenem MANA . Jest to natywna waluta platformy Decentraland i jest tokenem opartym na Ethereum.

Służy on do płacenia za towary i usługi w grze, ale rozczarowująco niska liczba aktywnych użytkowników spowodowała zatrzymanie postępu gry. Odegrało to pewną rolę w słabych wynikach tokena w 2022 r., ponieważ spadł on ze szczytu w grudniu 2021 r. wynoszącego 5 USD do około 0,60 USD.

Czym jest Metacade?

Platforma Metacade przenosi pełną arkadę do metaverse, zamiast skupiać się na jednej grze. W rzeczywistości ostatecznym celem projektu jest stworzenie kompleksowego centrum dla wszystkiego, co jest związane z grami Web3 . W szczególności Metacade będzie centralnym węzłem gier P2E.

Metacade skupi się na budowaniu społeczności graczy. Metacade ma być miejscem, w którym gracze i projektanci spotykają się, aby cieszyć się wspólną pasją, grając, testując i recenzując gry w sposób, z którego wszyscy korzystają. Ponadto Metacade pomoże programistom tworzyć gry za pomocą Metagrantów, wsparcia społeczności i całej puli graczy testowych. Oznacza to, że użytkownicy naprawdę mają wpływ na to, co dzieje się w Metacade i jak wygląda jego przyszłość. Aby to potwierdzić, projekt będzie miał podejście DAO z rozproszonymi procesami decyzyjnymi i będzie samoregulujący się.

Podobnie jak w przypadku Decentraland, projekt Metacade posiada natywny token, który w tym przypadku nazywa się MCADE. Jednak po spojrzeniu na jego whitepaper od razu widać, że ma on doskonały model tokenomiczny, który wyróżnia go spośród innych projektów Metaverse, takich jak Decentraland.

Dzieje się tak, ponieważ token MCADE jest używany jako część samowystarczalnego ekosystemu, w którym dochód jest generowany za pomocą różnych środków, a następnie kierowany z powrotem do posiadaczy tokenów jako seria nagród. W ten sposób zapewnia imponującą równowagę między działaniem jako centrum gier a byciem inteligentną okazją inwestycyjną.

Spojrzenie na sposób działania Metacade

Pierwszą częścią projektu Metacade, którą należy zrozumieć, jest sposób, w jaki generuje on dochód, który napędza model ekonomiczny i zapewnia nagrody. Odbywa się to na kilka sposobów, na przykład poprzez przychody z reklam, oferty pracy i testowanie gier. Sekcja gier zręcznościowych typu pay-to-play to kolejna kluczowa część modelu, która utrzyma przychody.

Drugim elementem jest potencjał zarobkowy dla tych inwestorów, którzy kupują tokeny MCADE i chcą zobaczyć, jak ich pieniądze rosną. Więcej tokenów można zdobyć za pomocą takich metod, jak losowanie nagród, ekskluzywne turnieje i obstawianie. Wszystko to sprawia, że niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym graczem arkadowym, czy szukasz inwestycji w kryptowaluty, warto przyjrzeć się whitepaper Metacade i presale tokenów.

Metacade jest dobrze przygotowany na mocny rok 2023

Ponieważ metaverse jest obecnie jednym z największych postępów w świecie technologii, nie jest zaskoczeniem, że ludzie oczekują, że projekt Metacade zdmuchnie innych. Dzieje się tak dlatego, że jest to gra zręcznościowa oparta na Metaverse, w której gracze mogą cieszyć się wciągającą kolekcją gier, a także zarabiać pieniądze.

Presale tokenów ujawniła, jak niecierpliwie jest to oczekiwane, ponieważ 1,4 miliarda tokenów sprzedawanych na tym etapie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Przy niewielkiej cenie początkowej wynoszącej 0,008 dolara, która wzrasta do 0,02 dolara, gdy presale dobiega końca, wczesne wejście, aby zdobyć kawałek tego nowego projektu, okazało się popularną decyzją.

Czy warto teraz kupować kryptowaluty?

W 2022 roku wiele kryptowalut straciło na wartości , nie tylko MANA. Prognoza Decentraland sugeruje, że może minąć trochę czasu, zanim ta platforma zacznie zdobywać użytkowników i zwiększy swoją wartość. Czas pokaże, czy to wystarczy, aby go uratować, czy też popadnie w zapomnienie, gdy inne projekty wyprzedzą go ze świeżymi pomysłami.

Nie oznacza to jednak, że rynku należy unikać. Nadal można zarobić, wybierając projekt taki jak Metacade, z modelem tokenomicznym, który ma sens, i presale, która ekscytuje wiele osób. Zapoznaj się z whitepaper, aby zobaczyć dokładnie, co jest w ofercie.