Prognoza ceny Decentraland: Metacade wydaje się być lepszą opcją

Wygląda na to, że metaverse ma coraz większe szanse stać się głównym graczem w świecie technologii w ciągu najbliższych kilku lat. W miarę jak przyłącza się do niego coraz więcej dużych firm, zdaje się, że jego powszechne przyjęcie jest na horyzoncie. Oznacza to, że nadszedł czas, aby przyjrzeć się tym projektom, które wciąż mają dużo miejsca na rozwój.

W szczególności dwa projekty, które mogą przyspieszyć ten postęp, to Decentraland (MANA) i Metacade (MCADE). Jeśli chodzi o przewidywanie cen, najważniejsze pytanie brzmi – który z nich ma większy potencjał?

W tym artykule omówimy charakterystykę każdego projektu i przyjrzymy się, który z nich ma większe szanse na zwrot.

Czym jest Decentraland (MANA)?

Decentraland to DAO (zdecentralizowana organizacja autonomiczna), która tworzy, utrzymuje i zarządza wirtualnym światem. Natywny token platformy, MANA, jest tokenem ERC20, który służy do zakupu nieruchomości w Metaverse i wzięcia udziału w głosowaniu zarządczym.

Wykorzystując siłę zdecentralizowanych społeczności, Decentraland jest jednym z fundamentów, na których można zbudować przyszłość branży GameFi . Tam każdy może swobodnie budować światy 3D, eksplorując, nawigując i udostępniając swoje dzieło.

Platforma Decentraland składa się z dwóch głównych elementów. Zestaw Decentraland SDK służy do tworzenia doświadczeń opartych na Metaverse, a klient Decentraland służy do przeglądania i interakcji z tymi doświadczeniami.

Platforma Decentraland umożliwia użytkownikom tworzenie, doświadczanie i zarabianie na treściach i aplikacjach. Istnieje wiele sposobów na cieszenie się metaverse Decentraland i szeroką gamą cyfrowych kreacji, które można tam stworzyć. Użytkownicy mogą tworzyć własne sekcje krajobrazu wirtualnej rzeczywistości i zarabiać na dziełach sztuki oraz innych zasobach, wybijając je jako NFT.

Dzięki ułatwieniu procesu tworzenia gier Decentraland rozszerza zakres gier typu “play to earn”.

Decentraland: najlepsze nieruchomości, ale tracące popularność

Kluczową wadą Decentraland jest ciągła walka o przyciągnięcie szerokiego grona użytkowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Niedawny raport wskazywał, że było mniej niż 1000 aktywnych użytkowników, którzy kupowali i sprzedawali tokeny MANA. Więc chociaż platforma oferuje wyjątkową funkcjonalność i ma duży potencjał, obecnie osiąga wyniki znacznie poniżej oczekiwań.

Eksperci postrzegają projekty oparte na Metaverse jako pierwszorzędne długoterminowe inwestycje ze względu na narzędzia oferowane w tych cyfrowych krajobrazach. To zaawansowane technologie, które łączą ludzi z całego świata.

Jednym z projektów Metaverse, który cieszy się innym poziomem sukcesu, jest Metacade, który już wykazał duży potencjał na nadchodzące lata. Podczas gdy moneta MANA firmy Decentraland była rozczarowująca dla wielu inwestorów krypto w 2022 r., MCADE firmy Metacade stała się dla wielu atrakcyjną alternatywą.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade to wszechstronna platforma do gier typu “play to earn”, która buduje największą arkadę na blockchainie. Metacade oferuje szereg gier arkadowych na platformie, która integruje gry z możliwościami zarabiania.

Oprócz tego Metacade organizuje turnieje typu “play to earn”, w których gracze mogą dodać element rywalizacji do swoich doświadczeń. Łącząc entuzjastów GameFi na platformie i zapewniając nagrody w postaci tokenów MCADE dla każdego, Metacade oferuje rywalizującym graczom nowe sposoby na cieszenie się najlepszymi dostępnymi grami typu “play to earn”.

Silne podejście do budowania społeczności

Oprócz tego, że jest to arkada do gier P2E, Metacade jest również platformą zorientowaną na użytkownika. Na przykład tokeny MCADE będą wykorzystywane do nagradzania członków społeczności za ich wkład w przestrzeń Metacade. Użytkownicy mogą pomóc innym graczom odkryć najlepsze metody grania w najnowsze tytuły GameFi, a Metacade zapewni nagrody finansowe. Mówiąc najprościej, użytkownicy mogą zarabiać, biorąc udział w społeczności. Obejmuje to dzielenie się wiedzą o najnowszych grach przy jednoczesnym budowaniu nowych relacji z innymi graczami.

Ponieważ projekt ten jest w pełni skoncentrowany na swojej społeczności, Metacade stanie się DAO , aby umożliwić graczom głosowanie nad propozycjami zarządzania za pomocą tokenów MCADE. Daje to graczom większą moc, ponieważ decydują oni o najlepszym sposobie działania dla kilku kluczowych funkcji w cyfrowym świecie, który będzie całkowicie kontrolowany przez posiadaczy tokenów MCADE.

Wspieranie przyszłości GameFi

Kluczową funkcją, na którą członkowie DAO będą mogli wpływać, jest program Metagrants. Metagranty zostaną wykorzystane do sfinansowania kolejnej fali innowatorów GameFi, ponieważ społeczność może głosować na szereg propozycji inwestycyjnych i zdecydować, które projekty brzmią najlepiej. W tym sensie społeczność Metacade będzie miała bezpośredni wpływ na przyszłość gier Play-to-Earn.

Od 2024 r. Metacade będzie również zawierać tablicę ofert Web3. Ta sekcja świata Metaverse połączy wschodzące i nadchodzące gry blockchain z dedykowaną społecznością graczy. Jej celem jest umożliwienie społeczności Metacade przetestowanie tych nowych tytułów i przekazanie opinii zespołom programistów w zamian za nagrody w postaci tokenów MCADE.

Decentraland vs Metacade

Projekty Metaverse z pewnością wyglądają jak solidny zakład na przyszłość, zwłaszcza że narzędzie oferowane w tych mapach jest obszerne. Ponieważ Metacade wciąż znajduje się na wcześniejszym etapie rozwoju, ma naturalnie znacznie większy potencjał wzrostu niż Decentraland.

Patrząc na Decentraland, moneta MANA odnotowała już znaczny wzrost wartości tokena. W latach 2020-2021 cena MANA wzrosła o prawie 10 000%. Jednak od tego czasu projekt doświadczył poważnego wyhamowania, a inwestorzy obawiają się, że może już nigdy nie osiągnąć takiego poziomu, jak w 2021 r. Jeśli więc wzrost powróci, jest mało prawdopodobne, aby przeżył szczyty swojej świetności.

W przeciwieństwie do tego Metacade właśnie rozpoczął presale tokenów i nie ma dokąd pójść, tylko w górę. Przy tak dużej wartości na horyzoncie, inwestorzy wskoczyli do MCADE i osiągnęli już znaczne zyski, po początkowym uruchomieniu tokena za zaledwie 0,008 USD. Na tak wczesnym etapie Metacade może nawet wzrosnąć o poziom podobny do 10 000% Decentraland, zanim rozpocznie się kolejny wyścig byków.

Patrząc na wszystko trzeźwym wzrokiem, wybór między MCADE a MANA jest jasny. Wygląda na to, że token Metacade ma przed sobą znacznie lepszą przyszłość.

Możesz kupić MANA na eToro tutaj .