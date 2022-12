Prognoza ceny Ethereum Classic: ETC wydaje się stabilny, podczas gdy Metacade (MCADE) nie przestaje rosnąć

Web3 to stale rozwijająca się branża, a ceny krypto faworyzują projekty, które mogą dostosować się do szybko zmieniającego się środowiska. ETC to klasyczny przykład projektu, który został porzucony ze względu na brak możliwości skalowania z resztą branży.

W przeciwieństwie do tego, najnowszy blockchain Ethereum (ETH) nadal rośnie. Istnieją pewne kluczowe różnice między tymi dwoma łańcuchami Ethereum, w tym ETH jest domem dla szybko rozwijających się projektów, takich jak Metacade.

Czym jest Ethereum Classic?

Ethereum Classic (ETC) to kryptowaluta, która powstała w wyniku forka w blockchainie Ethereum. W przeciwieństwie do Ethereum (ETH), Ethereum Classic nie obsługuje inteligentnych kontraktów. Ponieważ ETC nie jest Turing Complete, programiści nie mogą tworzyć zdecentralizowanych aplikacji (dApps) na blockchainie Ethereum Classic.

Ethereum Classic jest często określany jako „oryginalny łańcuch Ethereum”, ponieważ zachowuje oryginalny łańcuch blokowy Ethereum. Po hard forku Ethereum w październiku 2016 r., Ethereum Classic było utrzymywane online przez węzły na całym świecie. Oznacza to, że użytkownicy kryptowalut mogą nadal dokonywać transakcji w sieci Ethereum Classic, mimo że Ethereum Mainnet zmierza w innym kierunku w ciągu ostatnich 6 lat.

W ostatnim czasie Ethereum Mainnet przeszło z mechanizmu konsensusu Proof of Work na Proof of Stake. Zmniejszyło to koszty obsługi infrastruktury sieciowej. Podczas gdy ETH jest teraz Proof of Stake, ETC pozostaje blockchainem Proof of Work. W rezultacie Ethereum Classic jest wolniejszy i droższy w eksploatacji, z czasem blokowania wynoszącym 14 sekund i wysokimi opłatami transakcyjnymi ze względu na energochłonny system wydobywania.

Brak akcji cenowej w ETC

Obecna cena ETC wynosi 25,19 USD. Ponieważ Ethereum Classic jest najstarszą siecią Ethereum i jest ograniczona przez brak obsługi dApps, ma znacznie niższą aktywność transakcyjną niż Ethereum Mainnet. Ponieważ mniej osób kupuje ten token, cena ETC jest teraz o ułamek wyższa niż ETH.

Mimo to kapitalizacja rynkowa Ethereum Classic wynosi ponad 3 miliardy dolarów. Jednak brak funkcjonalności sieci w świecie Web3 oznacza, że ma ona niższy potencjał wzrostu w dłuższej perspektywie. Dla programistów, którzy chcą zbudować ekscytujące usługi cyfrowe przy użyciu technologii blockchain, Ethereum Classic nie jest żadną opcją.

Oczekiwanym rezultatem jest to, że nowe projekty oparte na ETH będą nadal zyskiwać na wartości, podczas gdy cena ETC może jeszcze bardziej spaść w przyszłości. Wszystko sprowadza się do użyteczności.

Nowy projekt w ekosystemie ETH przynoszący duże zyski

Chociaż akcja cenowa ETC pozostawia wiele do życzenia ze względu na brak funkcjonalności, jednym tokenem, który nadal robi wrażenie, jest Metacade . Zbudowany przy użyciu najnowszego blockchaina Ethereum, projekt ten oferuje szerokie narzędzie dla posiadaczy kryptowalut, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać doświadczenie użytkownika Web3.

Metacade ma na celu wspieranie ekspansji GameFi jako podstawowego sektora technologii blockchain. Jest to inicjatywa kierowana przez społeczność, która nagradza rodzimych twórców krypto za dostarczanie wartości do ekosystemu, wśród wielu innych ekscytujących funkcji, które cieszą się powszechnym zainteresowaniem.

Czym jest Metacade?

Metacade to szeroka platforma do gier, której celem jest wspieranie ekspansji GameFi. Projekty Play-to-Earn rewolucjonizują branżę gier, ponieważ gracze otrzymują nagrody finansowe za czas spędzony w grze. Jest to główny powód, dla którego tak wielu przewiduje wysoki potencjał wzrostu sektora GameFi w nadchodzących latach, a Metacade pozycjonuje się jako kluczowy gracz w tym sektorze.

Wspieranie programistów GameFi

Opracowywanych jest wiele ekscytujących nowych projektów P2E , a zakres tego, co jest możliwe w Metaverse, jest stale rozszerzany. W miarę jak technologia blockchain staje się coraz bardziej zaawansowana, a świat staje się coraz bardziej cyfrowy, oczekuje się, że miliony ludzi wskoczą do metaverse, aby cieszyć się najgorętszymi nowymi grami Play-to-Earn.

Metacade wspiera tę ekspansję bezpośrednio poprzez swój program Metagrants. Społeczność będzie mogła zdecydować, które nowe projekty GameFi brzmią najbardziej obiecująco, i zapewnić finansowanie bezpośrednio odpowiednim zespołom programistów, aby stymulować rozwój gier typu Play-to-Earn. Dla innowacyjnych programistów, którzy mają nowe, ekscytujące pomysły, jest to niezwykle cenna usługa. W rezultacie ekosystem Metacade może stać się centrum postępu technologicznego, przesuwając granice i zapewniając świeżą dostawę niesamowitych tytułów.

Nagradzanie graczy Play-to-Earn

Oprócz wspierania ciągłego rozwoju gier opartych na blockchain, Metacade oferuje graczom P2E kilka unikalnych funkcji we własnym zakresie Metaverse. Aktywni członkowie społeczności Metacade mogą zdobywać nagrody MCADE za swój wkład. Obejmuje to dzielenie się wskazówkami, sztuczkami i przydatną wiedzą o tym, jak zoptymalizować wrażenia z gier GameFi.

Społeczność graczy znajduje się w centrum planów Metacade na przyszłość. Projekt ma na celu połączenie zapalonych graczy z najlepszymi możliwościami Play-to-Earn, tworząc wirtualną arkadę, w której użytkownicy mogą współpracować i dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Władza zostaje zwrócona społeczności, ponieważ gracze mogą dzielić się swoimi sugestiami bezpośrednio z twórcami gier i zdobywać tokeny MCADE.

MCADE vs ETC: który token kupić?

Podczas gdy Ethereum Classic nadal utrzymuje swoją cenę powyżej 20 USD, inwestorzy preferują projekty wspierające ekosystem Web3. Ethereum Mainnet pozostaje najczęściej używaną siecią zdecentralizowanych aplikacji, a ludzie są optymistycznie nastawieni do długoterminowej przyszłości samych dApps.

Doskonałym przykładem projektu o wysokim potencjale budowanym na Ethereum jest Metacade. Poprzez wspieranie ekspansji GameFi i oferowanie ekskluzywnych korzyści graczom P2E w wciągającym cyfrowym świecie, Metacade jest atrakcyjną opcją dla długoterminowych inwestorów krypto.

Presale MCADE zaczyna się od 0,008 $ za token. Ma on wysoki potencjał długoterminowy, a cena każdego tokena będzie rosła w miarę przechodzenia przez kolejne etapy presale. W przeciwieństwie do tego, ETC nadal doświadcza powolnego wzrostu, ponieważ najnowszy blockchain Ethereum oferuje znacznie lepsze wrażenia użytkownika.

Możesz kupić ETC na eToro tutaj .