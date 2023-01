Prognoza ceny Monero (XMR) 2025 — Oto dlaczego inwestorzy preferują Metacade (MCADE)

Według czołowych ekspertów branżowych, GameFi i play-to-earn (P2E) eksplodują w latach 2023-2025 . Nowi uczestnicy rynku w tym sektorze już teraz zyskują znaczną popularność wśród inwestorów, często kosztem bardziej ugruntowanych graczy na szerszym rynku. Prognoza cen Monero na rok 2025 ilustruje ten trend. Oczywiste jest, że wielu inwestorów wybiera teraz gwiazdy gier krypto, takie jak Metacade zamiast Monero. Czytaj dalej, aby zrozumieć, dlaczego.

Metacade stanie się gwiazdą

W krótkim czasie wschodząca gwiazda Metacade stała się jednym z najgłośniejszych graczy w sektorze GameFi. Spodziewa się, że Metacade osiągnie duży sukces, łącząc 3 kluczowe obszary: metaverse, gry arkadowe i kryptowaluty. Celem tej platformy jest stać się centrum społeczności Web3 nr 1 dla graczy, programistów, inwestorów i fanatyków kryptowalut.

Metacade okazuje się niezwykle popularny wśród inwestorów, ponieważ oferuje coś o prawdziwej wartości dla gier krypto. Gracze Blockchain będą mieli niezrównany wybór gier z prawdziwym potencjałem P2E. Deweloperzy korzystają z platformy, na której mogą testować i sprzedawać swoje gry, organizować konkursy i znajdować nowych pracowników. A inwestorzy i fani kryptowalut mogą generować dochody dzięki opłacalnym inwestycjom i możliwościom obstawiania.

Jak działa Metacade

Mark Twain powiedział kiedyś słynne zdanie: „Znajdź pracę, którą lubisz wykonywać, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w swoim życiu”. Ta opinia zdecydowanie dotyczy graczy Metacade, którzy mogą zarabiać dzięki grom Play2Earn, konkursom i turniejom Compete2Earn, tworzeniu treści Create2Earn oraz testowaniu i zatrudnianiu Work2Earn. Metacade bezpośrednio łączy graczy i programistów, otwierając możliwości badań rynku, nowych gier i rekrutacji.

Podkreślając swoje zaangażowanie na rzecz swoich członków, Metacade tworzy ekscytujący potencjał dzięki swojej inicjatywie Metagrants. Metagranty zapewniają projektantom fundusze na tworzenie ekscytujących nowych gier na platformie. Zwróćmy uwagę na model oparty na społeczności Metacade – ostatecznie prowadzący do stworzenia pełnego DAO – i jasne jest, że wszystkie części centrum Metacade skorzystają z synergii w całej grupie.

Sekret Monero

Założenie Monero (XMR) jest proste: oferuje on transakcje walutowe typu peer-to-peer, które są tajne, anonimowe i niemożliwe do wyśledzenia. Ta inteligentna funkcjonalność jest największą siłą Monero (XMR) – i zarazem jego największą słabością. Jest wielu ludzi, którzy mają uzasadnione powody, by zachować prywatność swoich firm. Ale są też inni, którzy chcą dokonywać tajnych transakcji, aby ukryć nielegalne działania, takie jak handel narkotykami, korupcja lub oszustwa.

W następstwie katastrofy FTX osoby, które straciły duże sumy pieniędzy, domagają się wprowadzenia coraz to ostrzejszych przepisów . Oczywiste jest, że jeśli organizacje takie jak SEC będą przestrzegać przepisów, może to w najlepszym razie sprawić, że pozycja Monero (XMR) będzie trudna, a w najgorszym przypadku nie do utrzymania.

Metacade (MCADE) góruje nad Monero (XMR)

Podczas gdy Monero musi martwić się wpływem nowych przepisów, Metacade nie ma takich obaw. Może on oczekiwać stania się częścią sektora rynku, który zmierza tylko w jedną stronę. Potężny model biznesowy Metacade , łączący wszystkie strony społeczności graczy krypto, zyskał przychylność zarówno eksperckich analityków, programistów, graczy, jak i inwestorów.

Co więcej, niektórzy doświadczeni obserwatorzy przewidują wspaniałe rzeczy dla kursu akcji spółki w momencie jej debiutu – zwłaszcza podczas korzystania z oferty presale . Biorąc to wszystko pod uwagę, łatwo zrozumieć, dlaczego Metacade jest zdecydowanie najlepszą okazją inwestycyjną w porównaniu do Monero.

Prognoza ceny Metacade (MCADE)

Nadal możesz wykupić Metacade w przedpremierowej cenie 0,02 USD. Na podstawie przewidywanej ceny uruchomienia już teraz można wysnuć wnioski, iż zapewni on korzystny zwrot dla wczesnych inwestorów. Ale dopiero wtedy, gdy rynek P2E naprawdę zacznie się rozwijać, może być ciekawie.

Inwestorzy w The Sandbox (SAND) w chwili premiery otrzymali 100-krotny zwrot z inwestycji u szczytu rynku i istnieje szansa, że Metacade będzie w stanie powtórzyć ten wynik w latach 2023-2025, co czyni go lepszym zakładem niż prognoza ceny Monero.

Ale musisz się pospieszyć, aby jak najlepiej wykorzystać presale Metacade , ponieważ pierwsza faza szybko się wyprzedaje.

Prognoza ceny Monero (XMR)

Dokonując prognozy cen Monero do 2025 r., należy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Po pierwsze, jeśli wolumeny pozostaną niskie, ludzie nie będą musieli korzystać z Monero. Po drugie, jeśli organy regulacyjne będą mocno naciskać na większą przejrzystość, może to oznaczać kłopoty dla tajnych służb Monero. Po trzecie, zawsze istnieje ryzyko, że Monero może zostać zhakowane, co zaszkodzi jego reputacji.

Z tych powodów prognoza ceny Monero na 2025 r. nie przewiduje wzrostu ceny na koniec 2022 r. wynoszącej 145,38 USD.

Inwestorzy wolą Metacade od Monero

Wybór między Metacade a Monero nie jest trudną decyzją. Jeden jest ekscytującym, innowacyjnym nowicjuszem w dynamicznie rozwijającym się sektorze. Drugi z nich oferuje usługę, która bardzo realistycznie mogłaby zostać zakazana przez organy regulacyjne, które chcą oczyścić przemysł krypto. Nic dziwnego, że inwestorzy wybierają Metacade (MCADE) zamiast Monero (XMR). Możesz do nich dołączyć, korzystając z okazji i kupując go w presale.

