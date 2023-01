Prognoza ceny TRON: TRX i MCADE są przygotowane do skoku w 2023 r. Czy teraz jest dobry czas na inwestycje?

Prognoza ceny Tron (TRX) wygląda obiecująco na przyszłość, a teraz może być dobry moment na zainwestowanie w ten token. Jednak zupełnie nowy projekt o nazwie Metacade (MCADE) może być po prostu najlepiej działającym tokenem w nadchodzących latach.

Zgodnie z ostatnimi raportami potencjał zysków MCADE jest znacznie wyższy niż przewidywania cenowe Tron, co oznacza, że teraz jest dobry czas na zainwestowanie w niego, zanim ceny zaczną rosnąć.

Metacade wygląda na najlepszą krypto do zakupu w 2023 roku

Rynek krypto może zacząć rosnąć w 2023 r., a Tron i Metacade będą gotowe do pojawienia się, gdy nastąpi nieuniknione odwrócenie tego trendu. Rok 2022 przyniósł obniżki cen na całym świecie, a wiele altcoinów straciło ponad 90% swojej wartości, ale te dwa tokeny są dobrze przygotowane na przyszłość, a to właśnie teraz jest dobry czas na inwestycje.

“Kupuj na spadku!” jest powszechnym powiedzeniem w Web3. Podczas bessy inwestorzy mają największy potencjał zwrotu, co jest kluczowym powodem, dla którego teraz jest dobry czas na inwestowanie zarówno w TRX, jak i MCADE. Podczas gdy TRX istnieje już od jakiegoś czasu, MCADE to zupełnie nowa platforma GameFi, która w ostatnich tygodniach cieszy się dużym zainteresowaniem.

Fundusze o wartości 3,5 miliona USD zostały zebrane w nieco ponad dziewięciu tygodni podczas początkowych faz presale MCADE. Projekt ten podwoił również liczbę obserwujących w mediach społecznościowych i wygląda na to, że z czasem stanie się jedną z wiodących postaci w przestrzeni gier blockchain.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade to pierwsza arkada gier kierowana przez społeczność i największa platforma tego rodzaju, jaką można znaleźć w Web3. Będzie ona oferować wiele różnych gier play-to-earn, dążąc do tego, aby stać się centralnym hubem wszystkich rzeczy związanych z GameFi.

Projekt ten oferuje zaawansowaną mechanikę zarabiania kryptowalut i ogromną liczbę unikalnych funkcji. Użytkownicy będą mogli uzyskać tam dostęp do niektórych z najcenniejszych alf w grach blockchain, w tym najnowszych trendów i wskazówek, jak najlepiej wykorzystać wrażenia z gry.

Metacade ma również na celu bezpośrednie wsparcie ekspansji sektora GameFi. Program Metagrants pozwoli twórcom gier na składanie propozycji inwestycyjnych społeczności, która w głosowaniu zdecyduje, które nowe gry są najlepsze. Deweloperzy, którzy zdobędą najwięcej głosów, otrzymają dofinansowanie na wczesnym etapie rozwoju nowej gry arkadowej.

Jak działa MCADE?

Salon gier play-to-earn Metacade oferuje zarówno swobodną, jak i rywalizacyjną rozgrywkę. Gracze mogą zdobywać tokeny MCADE za przechodzenie przez niekończące się poziomy i próbę pobicia swojego rekordu lub rywalizację z innymi użytkownikami w płatnych turniejach wpisowych organizowanych przez Metacade.

Oprócz tego Metacade będzie nagradzać użytkowników za wkład w społeczność. Funkcja Create2Earn będzie zachęcać do tworzenia treści na platformie, które mogą obejmować recenzje gier, interakcje z innymi użytkownikami lub dzielenie się najnowszymi informacjami o przestrzeni gier blockchain.

Metacade wprowadza również funkcję tworzenia miejsc pracy o nazwie Work2Earn. Połączy to jego społeczność z płatnymi możliwościami w Web3, od pracy w niepełnym wymiarze godzin do pełnego etatu. Użytkownicy mogą ubiegać się o pracę w wydarzeniach, role freelancerów lub stanowiska w pełnym wymiarze godzin, gdy tablica ofert pracy w branży kryptowalut zostanie uruchomiona w 2024 r.

Czy MCADE osiągnie 5 dolarów w 2025 roku?

W 2023 roku platforma Metacade zacznie oferować swoje gry społeczności, a token MCADE zostanie uruchomiony także na giełdach zdecentralizowanych (DEXach) po IDO. Oczekuje się, że zwiększy to popyt na MCADE, a eksperci przewidują wzrost cen w nadchodzących latach.

Presale MCADE to świetny czas dla tych, którzy zastanawiają się, czy teraz jest dobry czas na inwestycję, ponieważ jego cena raczej już nigdy nie będzie tak niska. Do 2025 roku MCADE może osiągnąć 5 USD, co oznaczałoby aż 250-krotny wzrost jego ceny od końca presale. Ten rodzaj akcji cenowej jest podobny do zysków osiągniętych przez inne główne platformy GameFi, takie jak The Sandbox w 2021 r., a wygląda na to, że Metacade w dużej mierze pójdzie w ich ślady.

Czym jest Tron (TRX)?

Prognozy cen Tron nie są tak optymistyczne jak Metacade, ponieważ platforma ta istnieje już od kilku lat. Mimo to Tron jest wiodącą siecią blockchain warstwy 1 , która może obsługiwać dużą liczbę transakcji przy niskich kosztach dla użytkowników, więc projekt ten ma dobrą pozycję w nadchodzących latach.

Prognoza ceny Tron: czy TRX osiągnie 0,50 USD w 2025 roku?

Prognoza cenowa Tron przewiduje nowe rekordy wszechczasów dla Tron w 2025 roku. Ekosystem TRX nadal się rozwija, a w przestrzeni Trona powstaje coraz więcej nowych projektów. Oczekuje się, że po halvingu Bitcoina w 2024 roku nastąpi kolejny hossowy rynek kryptowalut, który powinien przyciągnąć więcej użytkowników do ekosystemu TRX.

W 2025 r. przewidywana cena Tron wynosi 0,50 USD. Byłby to 10-krotny wzrost w stosunku do obecnego poziomu cen, co sprawia, że teraz jest dobry czas na inwestycję w Tron.

Czy teraz jest dobry czas na inwestycję w MCADE?

Presale MCADE to dobry czas na inwestycję, to z pewnością. Wygląda na to, że jego cena gwałtownie wzrośnie pod koniec presale, a obecna wartość prawdopodobnie będzie wyglądać na niewielką w porównaniu z przyszłą wartością MCADE. Metacade ma ogromny potencjał na przyszłość, a prognoza ceny Tron jest również optymistyczna, więc teraz jest dobry czas na inwestycję.

Jednak cena MCADE urośnie z 0,008 USD do 0,02 USD w trakcie presale. Inwestorzy mają ograniczony czas na zakup MCADE po najniższej cenie, ponieważ wartość MCADE będzie wzrastać za każdym razem, gdy runda finansowania zostanie wyprzedana. Zaangażuj się szybko, zanim będzie za późno, ponieważ Metacade wygląda na gotowego do wybuchu w 2023 roku i później.

