Prognoza kursu ApeCoin: Czy APE wzrośnie powyżej 20 USD?

Niezwykły wzrost kursu monety ApeCoin jest kontynuowany w miarę rozwoju ekosystemu. Token APE jest notowany na poziomie 18,18 USD, czyli blisko swojego rekordowego poziomu 19,50 USD. Od najniższego poziomu z 17 marca wzrósł o ponad 147%, zwiększając swoją całkowitą kapitalizację rynkową do ponad 5,2 miliarda dolarów. Czy warto więc kupić ApeCoina?

Dlaczego APE rośnie?

ApeCoin jest jedną z najnowszych kryptowalut. Jest to natywny token Bored Ape Yacht Club (BAYC), jednego z największych ekosystemów NFT w branży. Według CoinMarketCap, jego całkowita wartość rynkowa wynosi 1,35 miliona ETH, które są obecnie warte ponad 3 miliardy dolarów. Wzrosła również wartość Mutant Ape Yacht.

Cena ApeCoin gwałtownie wzrosła wraz z przyspieszeniem rozwoju ekosystemu. Twórcy mają nadzieję, że platforma metaverse pobudzi rozwój ekosystemu. Inwestorzy wierzą, że ekosystem doprowadzi do dalszego rozwoju branży metaverse i NFT. Platforma metaverse będzie znana pod nazwą Otherside.

Mimo to, istnieją obawy co do konsolidacji monety, biorąc pod uwagę, że ponad 52% monet znajduje się w posiadaniu insiderów. Ponadto, większość zakupów NFT trafi z powrotem do tych osób, które w zeszłym miesiącu zebrały od inwestorów 450 milionów dolarów. Rzeczywiście, w notatce The Verge powiedział:

„Samozwańczy założyciele i inwestorzy; rozpędzona machina hype’u i rosnący rozdźwięk między web3, który nam obiecano, a tym, czym handluje się na giełdach kryptowalutowych. A kiedy tak się stanie, nie zdziwiłbym się, gdyby decentralizacja stała się pierwszą ofiarą”.

Prognoza ApeCoin

Wykres czterogodzinny pokazuje, że cena APE znajdowała się ostatnio w silnym trendzie byczym. Monecie udało się wyjść ponad ważny poziom oporu na poziomie 15,50 USD, który był najwyższym poziomem 28 marca. Cena przesunęła się również powyżej 25-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy wskaźnik siły względnej (RSI) przesunął się nieco poniżej poziomu wykupienia.

Dlatego też istnieje prawdopodobieństwo, że cena ApeCoina będzie nadal rosła w najbliższym czasie, ponieważ byki celują w kluczowy opór na poziomie 20 USD.