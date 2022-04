Prognoza kursu NEAR Protocol po wzroście TVL Ref Finance

Cena Near Protocol znajduje się w trendzie wzrostowym, ponieważ ekosystem nadal się rozwija. Token jest notowany na poziomie 17,12 USD, co stanowi około 130% powyżej najniższego poziomu w lutym. Jego kapitalizacja rynkowa wzrosła do ponad 11,35 USD, co czyni go 17. największą kryptowalutą na świecie.

Rozwój ekosystemu Near

Near Protocol jest jednym z największych blockchainów, który dąży do zdobycia pozycji czołowego gracza w branży. Sieć jest obecnie w trakcie przekształcania się w platformę w pełni opartą na shardingu. Jest to złożony proces, w którym bloki są dzielone na mniejsze części, zwane shardami. W rezultacie proces ten pomaga zwiększyć ogólną przepustowość.

Kwiecień był udanym projektem dla Near Protocol. Po pierwsze, deweloperzy zebrali od inwestorów ponad 350 milionów dolarów. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój ekosystemu poprzez przyznawanie grantów dla deweloperów oraz na zatrudnienie kolejnych deweloperów. Nowa zbiórka funduszy nastąpiła kilka miesięcy po tym, jak deweloperzy zebrali kolejne 150 milionów dolarów.

Cena Near Protocol również wzrosła w związku z ciągłym rozwojem ekosystemu. Według DeFi Llama, całkowita wartość zamknięta sieci (TVL) wzrosła do ponad 1,4 miliarda dolarów. Wartość TVL samej sieci Near wzrosła do 476 milionów dolarów, podczas gdy wartość TVL sieci Aurora wzrosła do ponad 960 milionów dolarów.

We wtorek NEAR gwałtownie wzrósł po tym, jak wartość TVL w Ref Finance skoczyła do ponad 200 mln USD. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs wzrósł o 14%, a w ciągu ostatnich siedmiu dni o 52%. Tym samym jest to największa aplikacja zbudowana w ramach Near Protocol. Inne aplikacje w sieci również odnotowały duży skok TVL. Na przykład Burrow wzrósł do ponad 143 milionów dolarów, a Meta Pool do ponad 143 milionów dolarów.

Prognoza cenowa Near Protocol

Wykres dzienny pokazuje, że cena NEAR w ciągu ostatnich kilku miesięcy znajdowała się w silnym trendzie byczym. Po drodze, moneta uformowała coś, co wygląda jak formacja kielicha i uchwytu . Ta formacja zwykle wysyła sygnał, że byczy trend będzie kontynuowany.

Kurs przesunął się również powyżej 25-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej. Moneta wzniosła się również ponad linię trendu wzrostowego zaznaczoną na brązowo. Dlatego też cena Near Protocol będzie nadal rosła, a byki będą dążyły do osiągnięcia najwyższego poziomu w historii 20,50 USD.