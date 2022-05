Prognoza kursu Zilliqa: trwa formacja przełamania i retestu

Cena Zilliqa wzrosła w środę, gdy inwestorzy rzucili się do kupowania spadków tej monety. Cena monety wzrosła do 0,08 USD, co jest znacznie powyżej najniższego poziomu 0,066 USD z tego tygodnia, który był również najniższym poziomem od marca. Wartość rynkowa monety powróciła do poziomu ponad miliarda dolarów.

Kupno dipu

Zilliqa to wiodący projekt blockchain, który jest znany z wynalezienia technologii shardingu. Jest to technologia, która zwiększa przepustowość blockchaina poprzez dzielenie bloków na mniejsze części, zwane shardami. W ten sposób znacznie przyspiesza obsługę transakcji. Technologia ta została już wykorzystana przez niektóre z największych blockchainów, takie jak Ethereum i Near Protocol.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy firma Zilliqa poczyniła znaczne postępy, ponieważ jej twórcy starają się zostać wiodącym graczem w szeroko pojętej branży zdecentralizowanej. Na przykład w kwietniu twórca platformy przedstawił swoją wizję na rok 2022 i kolejne lata. Wyjaśnił w niej, że sieć będzie wkrótce kompatybilna z EVM, co oznacza, że jej aplikacje będą kompatybilne z tymi zbudowanymi w Ethereum.

Zilliqa zacznie również wspierać Scillę, a następnie poprawi możliwości ZilBridge. Kolejnym kluczowym wydarzeniem było uruchomienie Metapolis, wiodącej platformy metaverse, która chce stać się czołowym graczem w branży. Wykorzystuje ona model znany jako Metaverse-as-a-Service (MaaS), który zapewnia markom i innym organizacjom warstwę zaangażowania opartą na technologii XR.

Ponadto, Zilliqa została członkiem Blockchain Game Alliance (BGA), która dąży do przekształcenia branży gier.

Cena Zilliqa poszła w górę, ponieważ inwestorzy kupowali monety, które w ciągu ostatnich kilku tygodni drastycznie spadły. Wzrósł również popyt na monetę, mimo że dane on-chain pokazują, że aktywność w sieci spowalnia.

Prognoza cenowa Zilliqa

Token ZIL silnie odbił się od dna na poziomie około 0,065 USD. Na wykresie czterogodzinnym, moneta zdołała przesunąć się nieco powyżej 25-dniowej i 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej. W tym samym czasie MACD zbliża się do linii neutralnej.

Wydaje się, że moneta formuje coś, co wygląda na formację przełamania i retestu. Podejrzewam, że w jej ramach, moneta przesunie się w górę i ponownie przetestuje opór na poziomie 0,1010 USD, który był najniższym poziomem 13 i 18 kwietnia. Jeśli tak się stanie, moneta powróci do trendu spadkowego.