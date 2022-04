Ceny kryptowalut spadły w poniedziałek w wyniku eskalacji strachu na rynku. Bitcoin znalazł się poniżej 40,000 USD, a całkowita kapitalizacja rynku obniżyła się do ponad 1,87 biliona dolarów. Jednymi z najgorzej radzących sobie monet były Near Protocol, Mina Protocol, Zilliqa, Moonbeam i Axie Infinity, które spadły o ponad 10% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Inwestorzy są coraz bardziej strachliwi

Kryptowaluty spadały wraz z gwałtownym wzrostem nastrojów na rynku. Rzeczywiście, przyglądając się bliżej różnym klasom aktywów, można stwierdzić, że są one głęboko na minusie. Dla przykładu, na rynku towarowym cena ropy naftowej spadła o ponad 4%, a złota i srebra o ponad 2%. To sprawia, że był to jeden z najgorszych dni na indeksie towarowym w tym roku. Bloomberg Commodity Index (BCOM) spadł o ponad 1,9%.

Załamał się również rynek akcji. Na przykład w Europie indeksy CAC 40, DAX i FTSE 100 spadły o ponad 2%. W Stanach Zjednoczonych Dow Jones obniżył się o ponad 1000 punktów. Na rynku kontraktów terminowych stracił ponad 200 punktów.

W związku z tym kryptowaluty spadają, ponieważ inwestorzy reagują na ciągłe obawy, jakie wywołuje Rezerwa Federalna i inne banki centralne. W zeszłotygodniowym oświadczeniu Jerome Powell ostrzegł, że w najbliższych miesiącach bank przyjmie bardziej jastrzębią politykę. W rezultacie indeks strachu i chciwości przesunął się do strefy skrajnego strachu wynoszącej 23.

Prognoza cenowa Zilliqa

Wykres dzienny pokazuje, że cena ZIL w ciągu ostatnich kilku dni znajdowała się w silnym trendzie spadkowym. Moneta spadła poniżej ważnego poziomu 0,1285 USD, który był najwyższym punktem 21 października. Rozbił się o ponad 57% od najwyższego poziomu w tym miesiącu.

Jej całkowita wartość zmniejszyła się do około 1,3 miliarda dolarów, podczas gdy wskaźnik MACD przesunął się poniżej poziomu neutralnego. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że moneta będzie nadal spadać, ponieważ niedźwiedzie celują w kolejny kluczowy poziom wsparcia przy 0,08 USD.

Prognoza cenowa Near Protocol

Na wykresie 1D, cena Near Protocol spadała przez ostatnie 6 dni z rzędu. Bliższe spojrzenie pokazuje, że trend spadkowy faktycznie nabiera tempa. Monecie udało się również zejść poniżej 25-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy MACD jest bliski zejścia poniżej poziomu neutralnego.

Moneta uformowała również coś, co wygląda jak uchwyt formacji kielicha i uchwytu. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że akcje wznowią trend byczy.