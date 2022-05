KuCoin, FTX i kilka innych wiodących giełd w ostatnim czasie wprowadziło Project Galaxy na giełdę. Co więcej, Binance ogłosił promocję, która rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 13 maja.

Wszyscy użytkownicy, którzy zgromadzą depozyt netto w wysokości co najmniej 50 GAL, natywnego tokena Project Galaxy, lub dokonają obrotu co najmniej 35 GAL na kwalifikujących się parach handlowych GAL, wezmą udział w puli nagród w wysokości 60,000 USD w voucherach na tokeny GAL.

Token zwiększył dziś swoją wartość o prawie 10%. Jeśli interesują Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić Project Galaxy, to trafiłeś na właściwy artykuł.

Project Galaxy jest jedną z wiodących sieci danych uwierzytelniających Web3. Zbudowany w oparciu o otwartą i współpracującą infrastrukturę, Project Galaxy pomaga programistom i projektom Web3 wykorzystywać cyfrowe dane uwierzytelniające i NFT do tworzenia lepszych produktów i społeczności.

Project Galaxy zapewnia infrastrukturę umożliwiającą członkom społeczności gromadzenie i przekazywanie cyfrowych danych uwierzytelniających do sieci Galaxy Credential Data Network. Infrastruktura umożliwia gromadzenie danych uwierzytelniających z wielu źródeł danych.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Digital Coin Price przewiduje znaczny wzrost z obecnego poziomu 15,75 USD. Ich prognoza jest następująca:

