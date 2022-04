DeFi jest jednym z najgorętszych sektorów we wszechświecie kryptowalut. Pojawiają się nowe projekty DeFi o ogromnym potencjale, a niektóre z nich są właśnie zbudowane na Solanie. Oczekuje się, że blockchain będzie w przyszłości platformą startową dla niektórych z najbardziej ekscytujących projektów DeFi, a oto dlaczego:

Solana pozwala na łatwe i szybkie skalowanie DeFi.

Infrastruktura Solana jest wysoce zintegrowana z potrzebami DeFi.

Opłaty na Solanie są znacznie niższe w porównaniu do innych sieci.

Dla inwestorów poszukujących projektów DeFi na Solanie, które mogą z łatwością 5-krotnie zwiększyć wartość ich pieniędzy, przedstawiamy naszą listę trzech najlepszych monet:

Oxygen Protocol (OXY)

Oxygen Protocol (OXY) został zaprojektowany do pracy jako zdecentralizowany bank. W rzeczywistości, projekt ten próbuje wykorzystać jeden z najgorętszych obecnie trendów DeFi. Ludzie chcą ograniczyć kontakt z tradycyjnymi systemami bankowymi i szukają rozwiązań w blockchainie.

Projekty takie jak Oxygen starają się oferować takie rozwiązania. Jeśli rzeczywiście zdecentralizowana bankowość wystartuje w 2022 roku, wartość OXY eksploduje.

Delta One

Delta One to nowy projekt DeFi na Solanie, którego celem jest zaoferowanie użytkownikom wydobywanie płynności o niskim ryzyku w wielu łańcuchach. Prace nad tym projektem rozpoczęły się w zeszłym roku i choć nie osiągnął on jeszcze pełnej wartości rynkowej, to drzemie w nim ogromny potencjał. Delta One zebrała niedawno prawie 10 milionów dolarów na sfinansowanie rozwoju swojego ekosystemu. Ma również znanych zwolenników i inwestorów, w tym Pantera Capital, Almeda Research i wielu innych.

Solend (SLD)