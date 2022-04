Protokół Delta One pozyskuje 9,1 miliona USD finansowania

Delta One, zdecentralizowany protokół finansowy (DeFi) oparty na Solanie, służący do generowania zysków, pozyskał 9,1 mln dolarów w rundzie zalążkowej, dążąc do rozszerzenia swojego ekosystemu.

Runda została przeprowadzona przez Alameda Research i Ship Capital, podali twórcy protokołu w komunikacie prasowym. Delta One pozyskała również inwestycje od Solana Ventures, Raja Gokala (współzałożyciela Solana), firmy inwestycyjnej Electric Capital oraz AlleyCorp.

W projekcie uczestniczyli również Alfred Chuang i Chris McCann, współzałożyciele Race Capital.

Delta One stawia na rozwój ekosystemu

Według informacji podanych przez Delta One, runda finansowania ma pomóc jej zespołowi zająć się głównym rozwojem protokołu. Platforma planuje również dalszy rozwój ekosystemu, z głównym naciskiem na integrację projektów z ofertą produktową Delta One.

Zespół będzie również dążył do rozbudowy przyjaznych dla użytkownika produktów strukturyzowanych. Dąży do tego, aby jej zautomatyzowana strategia wydobywania płynności, która jest „delta neutralna”, była dostępna dla ponad 100,000 uczestników na liście oczekujących sięgającej października 2021 roku.

Taka strategia umożliwia uzyskanie wysokiego dochodu skorygowanego o ryzyko, praktycznie bez aktywnego zarządzania ze strony użytkownika. Strategia ta oszczędza użytkownikom godzin, które musieliby poświęcić na „liczenie liczb i śledzenie pozycji”.

„Rolnictwo delta neutralne jest techniką, którą wiele funduszy hedgingowych uwielbia stosować, ale może wymagać spędzania wielu godzin każdego dnia na obliczaniu liczb i śledzeniu pozycji, gdy jest wykonywane ręcznie przez inwestorów detalicznych” – powiedział DJ Sengh, współzałożyciel Delta One.

Jest to oferta protokołu, która, jak ma nadzieję Delta One, może stać się podstawą do dalszej ekspansji ekosystemu DeFi.

„Wierzymy, że demokratyzacja tych strategii poprzez produkty strukturyzowane będzie kluczową częścią wprowadzenia pierwszego miliarda użytkowników do DeFi” – dodał Sengh.

W ramach swojej ekspansji, Delta One chce współpracować z innymi projektami w zakresie rynków kredytowych i walut rezerwowych. Platforma chce również nawiązać współpracę z zespołami, które pomogą jej w budowaniu trwałej płynności.

Delta One powstała w 2021 roku jako część Solana Ignition Hackathon, a jej rozwój w ciągu ostatniego półrocza był ogromny. Obecnie jest to jeden z najbardziej oczekiwanych projektów w ekosystemie Solana.