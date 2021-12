Przedstawiamy POOCOIN, zaskakująco stabilny token BSC: oto gdzie kupić POOCOIN

Poocoin osiągnął szczytowy poziom ponad 8 USD w maju tego roku, po czym nastąpił dramatyczny spadek. Jednak od tego czasu token jest zaskakująco stabilny, a jego wartość wynosi 2,26 USD. Poocoin wzrósł o 1,36% w ciągu ostatniej doby. Ten token Binance Smart Chain jest tak niezawodny i przewidywalny, jak rzecz, po której został nazwany. Chcesz wiedzieć, gdzie można kupić Poocoin? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości jego zakupu.

Ponieważ POOCOIN jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić POOCOIN za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić POOCOIN już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy Binance, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do SushiSwap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym POOCOIN.

Aplikacja PooCoin zapewnia możliwość zarządzania wykresem i portfelem dla inteligentnego łańcucha Binance i ma na celu ulepszenie istniejących DEX na kilka sposobów. Głównym celem jest rywalizacja z Uniswap, używanym do handlu monetami na Ethereum, oraz PancakeSwap, używanym do handlu monetami na BSC. Obie te zdecentralizowane giełdy mają natywne interfejsy analityczne, ale według twórców PooCoin są ograniczone pod względem funkcjonalności. Uważają oni również, że DEXy nie radzą sobie z pokazywaniem ruchów cenowych lub pojedynczych transakcji.

Pomimo swojej niefortunnej nazwy, może być obiecującą inwestycją. Wszystkie prognozy cenowe należy traktować jednak z przymrużeniem oka. Bardzo trudno jest przewidzieć dokładną prognozę, szczególnie w dłuższej perspektywie.

Price Prediction jest byczo nastawione do tej monety. Według nich, cena PooCoin będzie wynosić co najmniej 3,35 USD w 2022 roku, a maksymalnie może wzrosnąć do 4,10 USD. W 2023 roku cena PooCoin ma rzekomo osiągnąć minimum 5 USD i maksimum 6 USD. Według ich analizy technicznej na 2025 rok, cena monety może wzrosnąć nawet do 8,66 USD.

Website Update: Biggest buyer/seller finder.

The wallets with the most bought/sold over the visible time period on the chart will be listed in this table.

You can use the track button on the wallets if you have the premium unlocked. pic.twitter.com/cC1ySGXLbr

— poocoin (@poocoin_token) August 13, 2021