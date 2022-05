Teraz, gdy opadł już kurz po spektakularnym upadku Terry, pomyślałem, że interesujące byłoby zagłębienie się w przestrzeń DeFi i sprawdzenie, jak zmiany wpłynęły na inne protokoły. DeFi zyskało na popularności w roku 2020, lub mówiąc w języku potocznym, w okresie znanym jako „DeFi Summer”.

Od tego czasu nieco się ochłodziło – zyski spadły w całej przestrzeni, ponieważ rynek stał się nieco bardziej wydajny, co ma sens. Cóż, w przypadku Anchor Protocol nadal można było uzyskać całkiem pokaźną stopę zwrotu – aż ślinka cieknie na myśl o 20% – ale podobno nie skończyło się to za dobrze.

Jak pokazuje powyższy wykres pochodzący z serwisu DefiLlama, całkowita wartość zablokowana w Anchor Protocol (TVL) spadła z 18 miliardów dolarów do zaledwie zera w zaokrągleniu. Jeśli klikniesz przycisk „Odtwórz oś czasu” w lewym górnym rogu poniższego wykresu, zobaczysz TVL dla całego blockchainu Terra, który jeszcze kilka tygodni temu zajmował wygodne drugie miejsce, ustępując jedynie Ethereum. Oto jak potężni upadli.

Nietrudno zgadnąć, kto powrócił do gry

Jak więc zmienił się ranking? Cóż, odpowiadając na pytanie Eminema, to stablecoin DAI, który nagle stał się bardziej sztywny, ponownie wrócił do łask. MakerDAO jest ponownie królem wzgórza, z 9,5 miliardami dolarów w TVL, co plasuje go jako protokół numer 1, po ciekawym przypadku zniknięcia 18 miliardów dolarów z Anchor Protocol.

Jest to oczywiście okrutna, ale logiczna ironia, ponieważ MakerDAO wprowadził na rynek pierwszy zdecentralizowany stablecoin, który zdobył prawdziwą popularność – DAI. Podczas gdy mój redaktor Joe KB zasugerował w naszym nowo uruchomionym podcaście CoinJournal w zeszłym tygodniu, że Amerykanie nie znają ironii, jestem pewien, że nikt nie stracił tego z oczu.

Dla niewtajemniczonych, DAI dzieli tę uwodzicielską cechę decentralizacji z upadłą TerraUSD. Zwolennicy DAI będą jednak krzyczeć tak głośno, jak tylko potrafią, że istnieje jedna bardzo ważna różnica – DAI jest zabezpieczony.

W skrócie można powiedzieć, że DAI powstał, gdy użytkownicy pożyczali pieniądze pod zastaw zablokowanego zabezpieczenia. I odwrotnie – jest niszczony, gdy pożyczka jest spłacana, a użytkownik odzyskuje dostęp do zablokowanego zabezpieczenia. Mdli mnie, jak wiele sensu ma ta waluta w porównaniu z TerraUSD, niemniej jednak traciła ona znaczny udział w rynku na rzecz wszystkiego, co związane z Terra, a jej założyciel Do Kwon nie przebierał w słowach w swojej wojnie przeciwko temu logicznemu stablecoinowi.

By my hand $DAI will die. — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022

Curve i Aave to dwa protokoły stojące za MakerDAO w tej nowo wyglądającej pierwszej trójce. Podobnie, one również prezentują się jak starzy wyjadacze, być może „mniej seksowne” protokoły niż olśniewający, choć z natury wadliwy, Anchor Protocol. Wartość TVL w obu przypadkach jest podobna i wynosi odpowiednio 8,9 mld USD i 8,5 mld USD. Uważam, że dyrektor generalny i założyciel Yield App, Tim Frost, ma interesujące przemyślenia na ten temat, gdy powiedział:

„Cieszy mnie fakt, że Maker DAO, oryginalny zdecentralizowany stablecoin, powrócił w tym tygodniu na pierwsze miejsce pod względem całkowitej zablokowanej wartości (TVL). Według danych Defi Llama, Maker DAO – ojczyzna dolarowego stablecoina DAI – wykazuje w środę TVL na poziomie prawie 10 miliardów dolarów. Mimo że jest to o 30% niżej niż w zeszłym miesiącu, jest to wielkie osiągnięcie dla jednego z najstarszych projektów DeFi i dobry sygnał dla całej branży.

Dodał również, że „trzy najlepsze projekty DeFi, które przetrwały (MakerDAO, Curve i Aave), naprawdę reprezentują najlepsze z najlepszych, dając obraz ewolucji branży od jej początków w 2014 roku do dnia dzisiejszego. Pokazuje to również, jak ważne w tej branży są solidny rozwój, osiągnięcia i reputacja. Projekty te zostały opracowane podczas bessy w 2018 roku”.

Końcowe przemyślenia

Frost nie myli się w swoich komentarzach. I choć ogólny wskaźnik DeFi TVL spadł wraz z niedawnym załamaniem rynku, zawsze tak miało być. Jest to nadal bardzo eksperymentalny obszar na rynku, który nagle stał się rynkiem agresywnie pozbawionym ryzyka. Jednak te trzy wielkie drapieżniki, jeśli mogę użyć takiego naukowego języka, mogą pochwalić się najbardziej zbliżonym do renomowanego osiągnięcia, jakie można znaleźć w branży DeFi, która istnieje dopiero od 2018 roku.

Mamy tu do czynienia z pewną przypowieścią, która wielokrotnie przewija się przez wszystkie klasy aktywów i rynki. Przeszliśmy przez okres odurzającej ekspansji, w którym każdy i jego babcia byli w stanie zarobić pieniądze. Jestem pewien, że małpa mojej babci nawet trzykrotnie zwiększyła wartość swojego portfela kryptowalut w czasie hossy.

Jednak wraz ze spowolnieniem pracy drukarki pieniędzy, podwyżkami stóp procentowych i całą listą innych czynników sprzyjających hossie, na których opisanie nie mam teraz energii, popyt został wyssany z gospodarki. Naturalne spłukanie całej tej piany było bardzo potrzebne i obecnie znajdujemy się w samym środku korekty w całym sektorze.

Bańki takie jak Anchor stają się najnowszą opowieścią o nieudanej histerii związanej z rynkiem. Jeśli mamy do czynienia z pęknięciem bańki dot-comów, to firmy o ugruntowanej pozycji, takie jak MakerDAO, Curve i Aave, są w najlepszej sytuacji, by stać się Amazonkami i powstać z popiołów, gdy tylko wrócimy na właściwe tory. Czasami to co mniej atrakcyjne jest korzystniejsze. Przynajmniej tak mówię mojemu lustru rano, po nocy spędzonej na wpatrywaniu się w czerwone świeczki na ekranie komputera.