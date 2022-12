Rynek kryptowalut był szkodliwy dla projektów takich jak Decentraland i jego token MANA. W szczytowym momencie projekt ten był wyceniany na 10 miliardów dolarów, ale teraz spadł do około 1,1 miliarda dolarów. Może on wykorzystać duże korzyści w metaverse, ale inwestorzy powinni również wziąć pod uwagę potencjał, jaki wykazuje Metacade (MCADE). Ten nowy projekt jest zamknięty i gotowy do zbudowania tętniącego życiem centrum gier z prowadzoną przez społeczność arkadą gier blockchain. Dodanie ekosystemu create-2-earn i play-2-earn może dodać kolejne dopalacze rakietowe do tokena MCADE i ma potencjał, aby być najlepszym projektem P2E w metaverse.

Patrząc na Metaverse

Rynek gier i metaverse ucierpiały podczas bessy. Z drugiej strony sprawia to, że teraz jest to idealny czas, aby wejść i zbudować szybką adopcję. Kiedy firmy takie jak Facebook, Disney i Walmart zaczynają wkraczać w metaverse, wiesz, że istnieje tam ogromny potencjał zarobkowy. Niektóre szacunki mówią, że potencjał przychodów metaverse do 2024 r. wyniesie nawet 800 miliardów dolarów.

Czym jest Metacade?

Metacade wkracza na scenę gier blockchain dzięki najlepszemu centrum społeczności dla graczy i twórców gier, który pomaga zbudować pierwszą na świecie arkadę metaverse. Podczas gdy wiele projektów, które łączą gry i krypto, zawiera tylko jedną lub dwie gry, Metacade będzie mieć całą bibliotekę. Zostaną one stworzone przez samych graczy i dla nich, aby pomóc w budowaniu prawdziwej społeczności Web3.

Tworzenie i rozwój tej przestrzeni będzie napędzane przez społeczność z tokenem MCADE zapewniającym głosowanie nad przyszłością projektu. Dynamika tworzenia i zarabiania sprawi, że programiści zostaną nagrodzeni grantami za najlepsze pomysły na gry, podczas gdy gracze będą mogli testować i recenzować nowe tytuły. Zachęci to społeczność do współpracy i przekształcenia Metacade w najlepszy projekt p2e i miejsce docelowe dla gier. Wszystko to sprawia, że Metacade jest całkowicie nowym i przełomowym pomysłem w porównaniu z podobnymi projektami.

Przewidywana cena Decentraland

Cena Decentraland będzie zależeć od tempa adopcji w metaverse, a także od zdolności projektu do pozostania istotnym w warunkach silnej konkurencji. Raport Bloomberga mówi, że przychody z metaverse mogą osiągnąć 800 miliardów dolarów do 2024 roku. To ogromny rynek dla właściwych projektów, ale Decentraland będzie miał konkurencję ze strony gigantów korporacyjnych, takich jak Meta Platforms i Disney.

W przeszłości Decentraland wzrósł do 5 USD za token dla MANA pod koniec 2021 roku po tym, jak Facebook ogłosił zmianę marki na metaverse. Był to jednak wybuch spekulacyjny i od tego czasu wartość monety spadła do 0,60 USD. Dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, przyznał, że rozwój metaverse zajmie lata, a to oznacza, że projekty muszą po drodze przyciągać użytkowników.

Decentraland sprzedał wystarczająco dużo swoich tokenów LAND i wirtualnych działek, ale użytkownicy mogą budować wszystko, co stanowi dodatkowe ryzyko dla projektu. Jeśli metaverse zapewni przychody, które przewidział Bloomberg, wówczas prognoza ceny Decentraland będzie dotyczyć handlu tokenami MANA na poziomie 10 USD.

Dlaczego powinieneś zainwestować w Metacade?

Metacade zdecydowanie ma potencjał, by przewyższyć zdobycze Decentraland, ponieważ wciąż jest to projekt na wczesnym etapie. Pojawia się on we właściwym czasie, aby wpiąć się w metaverse, ponieważ ciągle ewoluuje, ale nie jest jeszcze w głównym nurcie. Planuje on duży impuls marketingowy w 2023 r., aby przyciągnąć programistów i graczy do projektu.

Oznacza to, że jest małe okno możliwości, zanim moneta MCADE będzie mogła ocierać się o MANA. Użyjmy jako przykładu Axie Infinity, jego moneta wzrosła, dając projektowi kapitalizację rynkową w wysokości 10 miliardów dolarów w szczytowym momencie. Z 1 miliardem tokenów dostępnych w presale. Biorąc to wszystko pod uwagę, oznacza to wycenę na 10 miliardów dolarów. Jednak Metacade skorzysta również z bycia platformą z wieloma tytułami, co może zwiększyć jego potencjalną wycenę x2 lub x3. Patrząc na to wszystko razem, inwestowanie w MCADE powinno być na celowniku wszystkich.

Podsumowanie

Platforma Decentraland może rzucić wyzwanie innym projektom, aby uzyskać duże przychody oczekiwane w metaverse. Jednak projekt ten ostatnio borykał się z problemami i w przewidywalnej przyszłości może go przewyższyć destrukcyjny wpływ Metacade. Decentraland ma niewielką kontrolę nad tym, co zostanie zbudowane na jego działkach, ale Metacade zostanie w pełni stworzona przez społeczność graczy, która poczuje tam poczucie przynależności. Co więcej, wprowadzenie do metaverse wielozadaniowego automatu do gier to wyjątkowy i genialny plan, który z pewnością przyciągnie do projektu szeroką publiczność graczy. W związku z tym dynamika create-2-earn i play-to-earn może zwiększyć cenę MCADE, a inwestorzy powinni zaangażować się, zanim społeczność szybko się rozrośnie.