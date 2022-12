Przewidywania cenowe altcoinów na 2030: Cronos (CRO), Polygon (MATIC) i Metacade (MCADE)

Przewidywania cenowe altcoinów na rok 2030 to zadanie prawie niemożliwe. Wielu ekspertów nie wie, gdzie będzie rynek kryptowalut nawet w przyszłym roku, co sprawia, że wszelkie prognozy długoterminowe są szczególnie trudne.

Jednak o powodzeniu projektu może decydować jego użyteczność. A trzy projekty, które mają wielką użyteczność, to Cronos (CRO), Polygon (MATIC) i Metacade (MCADE). Każdy z nich może zrewolucjonizować branżę i zmienić sposób interakcji z Web3. Oto przewidywania cenowe altcoinów dla każdego z nich w 2030 roku.

Czym jest Metacade?

Metacade ma stać się platformą skoncentrowaną na grach – mającą na celu zgromadzenie programistów, graczy i entuzjastów kryptowalut w celu współpracy i tworzenia nowych pomysłów w świecie gier typu „graj, aby zarobić” (P2E). Zbudowany na blockchainie Ethereum, zaoferuje on użytkownikom wyjątkową społeczność, w której będą mogli grać w gry, wchodzić w interakcje z innymi w czasie rzeczywistym i być nagradzani za swój wkład natywnym tokenem $MCADE.

Jedną z kluczowych funkcji Metacade jest fundusz Metgrantów, który pozwoli programistom na składanie propozycji rozwoju gier i otrzymywanie finansowania, jeśli ich propozycja zostanie przegłosowana przez posiadaczy $MCADE. Ta innowacyjna inicjatywa ma ruszyć w 2023 roku i pomoże napędzać wzrost i rozwój platformy.

W 2024 roku Metacade uruchomi również tablicę ogłoszeń w ramach inicjatywy Work2Earn. Ta funkcja zapewni użytkownikom dostęp do zleceń, staży i pracy w branży gier i nie tylko, dając im możliwość nawiązania kontaktu z najlepszymi pracodawcami i rozwoju ich kariery.

Aby zapewnić płynne działanie każdego obszaru platformy, Metacade wdrożył mechanizm stakingu, który nagradza członków społeczności za ich udział i wkład. To innowacyjne podejście pomaga budować społeczność, w której każdy może odnosić korzyści i zyski.

Wraz z rozwojem i ewolucją platformy Metacade postawił sobie za cel stanie się w 2024 r. w pełni zdecentralizowaną, autonomiczną organizacją ( DAO ). Ten ambitny cel polega na przekształceniu platformy w DAO i uzyskaniu zarządzania DAO, przekazując władzę głównie w ręce społeczności.

Jak działa $MCADE?

$MCADE to token zarządzania i użyteczności Metacade. Jest zbudowany na sieci Ethereum i służy do losowania nagród, nagród turniejowych i płatności na platformie. Jest również używany do nagradzania współpracowników, chociaż niektóre płatności będą dokonywane w stablecoinach, aby uniknąć zawyżenia $MCADE.

$MCADE jest już sprzedawany w 9 etapach presale (1 beta i 8 normalnych), w których dostępne będzie 70% jego podaży. Pozostałe tokeny zostaną podzielone w następujący sposób:

12,5% marketingu i listingu CEX

10% zespół programistów

5% zapewnienie płynności DEX

2,5% nagrody w konkursie

Przewidywania cenowe Metacade (MCADE) na rok 2030

Metacade jest obecnie wyceniony na 0,01 USD w pierwszej rundzie presale i osiągnie 0,02 USD pod koniec dziewiątego etapu presale. Do 2025 r. może stać się powszechnie znaną marką, osiągając prognozowany najwyższy poziom 2 USD, będąc jednocześnie pionierem przyszłości gier Web3. To sprawiłoby, że byłaby to silna inwestycja w porównaniu z innymi prognozami cen altcoinów na 2023 rok.

W ciągu pierwszych czterech tygodni presale Metacade zebrał prawie 1,25 miliona dolarów, przygotowując go na długoterminowy sukces. Ponieważ projekt ten wygląda realistycznie pod względem realizacji osiągalnego planu działania, Metacade może z łatwością osiągnąć szczyt 25 USD do końca 2030 r.

Przewidywania cenowe Polygon (MATIC) na rok 2030

Jedną świetną prognozą cen altcoinów jest Polygon. Polygon (MATIC) to projekt DeFi zaprojektowany w celu poprawy skalowalności Ethereum. Umożliwia on programistom tworzenie skalowalnych, przyjaznych dla użytkownika aplikacji zdecentralizowanych (dApps), przy niskich opłatach transakcyjnych i najwyższym poziomie bezpieczeństwa.

Aby to osiągnąć, Polygon łączy najlepsze cechy Ethereum z suwerennymi łańcuchami bloków, tworząc pełnoprawny system wielołańcuchowy. Łącząc te funkcje, Polygon zapewnia, że dApps mogą w pełni korzystać z sieci Ethereum, będąc jednocześnie bezpiecznymi, otwartymi i wydajniejszymi.

Token Polygon, MATIC, odnotował spadek ceny o 58,69% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i obecnie jest on wyceniany na 0,864 USD. Analitycy przewidują, że MATIC może wzrosnąć do 12,34 USD do 2030 r., jednak wielu jest sceptycznie nastawionych do tego wzrostu.

Przewidywania cenowe Cronos (CRO) na rok 2030

Kolejne pozytywnie wyglądające przewidywania cen altcoinów skupiają się na Cronosie. Cronos to zdecentralizowany, publiczny łańcuch blokowy typu open source, zaprojektowany tak, aby był energooszczędny, a jednocześnie gwarantował wysokie prędkości transakcji przy niskich kosztach. Celem tego projektu jest wsparcie ekonomii twórców, działającej jako podstawowa infrastruktura dla DeFi i GameFi, a docelowo otwartego Metaverse.

Jego natywny token, CRO, jest używany do handlu na Crypto.com, jednej z największych na świecie giełd kryptowalut. Jest używany do transakcji na całej platformie i można go również kupić na innych giełdach.

CRO jest obecnie wart 0,06107 USD, co oznacza spadek o 88,66% tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Analitycy sugerują, że CRO może wzrosnąć do 5,94 USD do 2030 r., jednak biorąc pod uwagę ostatnie skandale giełdowe , wielu inwestorów obawia się kupowania kryptowalut powiązanych z giełdą. W rezultacie liczba ta może nie być tak wysoka, jak początkowo przewidywano.

Wniosek – Metacade wygląda na gotowego do wspinaczki po sukces

Podsumowując, wszystkie trzy altcoiny wymienione w tym artykule – Cronos (CRO), Polygon (MATIC) i Metacade (MCADE) – są potencjalnymi inwestycjami, które mogą zrewolucjonizować ich branże, a nastroje inwestorów mają ogromny wpływ na ich prognozy cenowe.

Jednak biorąc pod uwagę jego użyteczność jako platformy do gier, wysoką wydajność tokena podczas jego presale i ambitny plan działania, wydaje się, że Metacade (MCADE) jest tutaj wyraźnym zwycięzcą. Ma on potencjał, aby osiągnąć maksimum 25 USD do końca 2030 r., co czyni go lepszą inwestycją niż wiele prognoz cen altcoinów na 2023 r. i taką, której należy się uważnie przyglądać w nadchodzących tygodniach.

Możesz kupić Cronos i Polygon na eToro tutaj .