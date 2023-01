Przewidywania cenowe ApeCoin (APE): oto jak Metacade (MCADE) wyprzedzi Apecoin w 2023 r

Inwestorzy z całej sceny krypto głęboko zastanawiają się nad trudnym minionym rokiem, jednocześnie aktywnie poszukując okazji do zysków zmieniających życie. Nie jest niespodzianką, że niektóre bardziej ugruntowane projekty, takie jak ApeCoin, są dokładnie badane, ale to nowości, takie jak Metacade, przyciągają największą uwagę.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej i zobaczyć, czy poniższe prognozy cen Metacade i ApeCoin mogą rzucić nieco światła na najlepszą inwestycję za ciężko zarobione pieniądze.

Czym jest Metacade?

Metacade wkroczył do świata gier, chcąc stworzyć nową społeczność, która połączy to, co najlepsze w grach i kryptowalutach, tworząc niezapomniane wrażenia – umożliwiając graczom i miłośnikom kryptowalut łączenie się ze sobą podczas grania w ich ulubione gry.

Metacade ma na celu zapewnienie graczom punktu kompleksowej obsługi dla wszystkich ich potrzeb związanych z grami. Co najważniejsze, Metacade zawiera arkadę gier typu „graj, aby zarobić” z aspiracjami do zdobycia ogromnej liczby tytułów, umożliwiając użytkownikom zdobywanie nagród w tym procesie — poprzez rywalizację w turniejach i inne sposoby angażowania społeczności. Projekt ten obsługuje również staking dla posiadaczy tokenów, umożliwiając posiadaczom MCADE zarabianie pasywnego dochodu, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju ekosystemu.

Jak działa Metacade?

Metacade używa tokena MCADE na całej swojej platformie. Jest on wymagany, aby korzystać z większości funkcji; mieć dostęp do gier, a także za udział w konkurencyjnych turniejach i losowaniach nagród.

Z pewnością najbardziej nowatorskim elementem są Metagranty, gdzie fundusze na rozwój gier metaverse będą dostępne dla utalentowanych projektantów gier. Posiadacze tokenów w społeczności Metacade mogą głosować na to, które projekty są finansowane, a później mogą nawet zdobywać nagrody za testowanie gier, które wspierali. Wszystko to ma się odbywać dzięki jednej z podstawowych filozofii platformy Work2Earn.

Zespół stojący za Metacade pracuje nad osiągnięciem pełnego zarządzania DAO do czwartego kwartału 2024 r. Będzie to obejmować przekazanie kluczowych ról i obowiązków społeczności Metacade, aby stała się ona firmą w pełni zarządzaną przez społeczność i aby zapewnić, że projekt spełnia wysokie standardy wymagany w Web3, Metacade przedłożył swoją specyfikację, inteligentny kontrakt i zespół do audytu Certik .

Metacade wygląda na niesamowitą okazję inwestycyjną, a wszystkie znaki wskazują na jego świetlaną przyszłość i ogromny potencjał zarówno dla programistów, jak i graczy szukających nowych możliwości na platformach Web3.

Ogólne przewidywania cenowe MCADE

MCADE to potężny token użytkowy, który używany jest w całej platformie Metacade. Oprócz transakcji stakingowych zapewnia on również dwa szeroko zakrojone przypadki użycia: jako środek wymiany oraz w ramach systemu nagród Metacade.

Element wartości MCADE oznacza, że wraz ze wzrostem adopcji rośnie potrzeba posiadania większej liczby MCADE przez bazę użytkowników – ponieważ coraz więcej użytkowników chce grać w gry, programiści szukają funduszy, a także wielu innych działań związanych z grami ułatwianych przez ekosystem Metacade.

Utrzymanie użytkowników jest wspomagane przez nagrody oferowane na platformie, dodatkowo wzmocnione korzyściami z tytułu bezpieczeństwa i opłat transakcyjnych, które wynikają z bycia w sieci Ethereum. Wszystko to oznacza, że projekt ten prawdopodobnie będzie nadal nabierał rozpędu, wywierając trwałą presję zakupową na token MCADE.

W świetle tych czynników wydaje się jasne, że cena MCADE prawdopodobnie znacznie wzrośnie. Możliwe, że nastąpi to już w 2023 r. ze względu na ekscytujące rezultaty planu działania, zarówno w postaci uruchomienia klasycznej arkady gier, jak i przyznania pierwszego Metagrantu. Ponieważ coraz więcej użytkowników zaczyna dostrzegać ekscytującą rzeczywistość platformy i rozpoczyna się FOMO, prognoza 30-krotności ceny z presale nie jest wykluczona.

Jeśli chodzi o przewidywanie cen w dalszej przyszłości, warto spojrzeć na kapitalizację rynkową projektów takich jak The Sandbox, które z łatwością osiągnęły kapitalizację rynkową w wysokości 6 miliardów dolarów w 2021 r. pomimo niewielkiej bazy użytkowników. W związku z tym kapitalizacja rynkowa Metacade w wysokości 20 miliardów dolarów jest osiągalna, jeśli ich wizja utrzyma się na kursie przez kilka następnych lat, co oznacza, że cena ta może wzrosnąć 1000-krotnie do 10 dolarów.

Ogólne przewidywania cenowe ApeCoin

ApeCoin sam w sobie jest stosunkowo nowy, został wprowadzony na rynek w marcu 2022 roku i został przyjęty przez popularne wydania NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) i Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Ekosystem Bored Ape koncentruje się na NFT, a zwłaszcza na przedmiotach kolekcjonerskich i sztuce.

Ambicją ApeCoin, prowadzonego przez społeczność za pośrednictwem DAO, jest próba umożliwienia zarządzania społecznością w celu zapewnienia ekosystemu opartego na sztuce, który może zapewnić wartość przemysłom kreatywnym.

Przewidywanie ceny ApeCoin jest trudne, ale przy tak wielu niewiadomych i obawach regulacyjnych w USA trudno jest dostrzec jego drastyczny wzrost cen. Rzeczywiście, jeśli ApeCoin może wzrosnąć o 20% w 2023 r. do 4,60 USD, można by to uznać za duży sukces projektu — dlatego wielu uważa, że Metacade prawdopodobnie przewyższy ten dobrze znany projekt raczej wcześniej niż później.

Metacade — szykuje się drastyczny wzrost cen

Wyzwania stojące przed APE sprawiają, że prognoza ceny ApeCoin jest otrzeźwiająca, ale wciąż istnieje szansa na rozsądną kwotę jego wzrostu. Trudno jednak zignorować potencjał, jaki oferuje Metacade. Przewidywania cenowe Metacade i ApeCoin pozostawiają wszystkim racjonalnym inwestorom tylko jeden prawdziwy wybór, jeśli chodzi o zyski zmieniające życie.

Nic dziwnego, że Metacade, nawet na wczesnym etapie, przyciąga tak wiele uwagi społeczności krypto. Ponieważ pierwszy etap presale właśnie trwa, dostępny jeszcze MCADE prawdopodobnie zostanie wkrótce zabezpieczony przez doświadczonych inwestorów.