Przewidywania cenowe Avalanche są pozytywne, ale czy krypto presale Metacade jest lepszą inwestycją?

Szukasz zysków z krypto w 2023 roku? Avalanche przyciąga bardzo wiele uwagi w ostatnich tygodniach, ale bardziej doświadczeni inwestorzy zwracają się zamiast tego do krypto presale Metacade. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie eksperci umieszczają swoje przewidywania cenowe dla Avalanche na rok 2023 i dlaczego inwestorzy gromadzą się akurat przy Metacade, aby mieć szansę na czerpanie znacznych korzyści.

Avalanche (AVAX) jest silnym pretendentem do Ethereum

Avalanche to wiodąca sieć warstwy 1, której celem jest rywalizacja z wiodącym blockchainem inteligentnych kontraktów, Ethereum, obiecując tym samym wysoką przepustowość i błyskawiczną prędkości transakcji. Ma on być rozwiązaniem typu „go-to” dla protokołów dApps i DeFi, wykorzystując innowacyjny mechanizm konsensusu Avalanche. Pozwala to Avalanche przetwarzać aż do 6500 transakcji na sekundę (TPS), ale teoretycznie może on skalować do milionów TPS przy użyciu podsieci.

AVAX, natywny token Avalanche, odgrywa kluczową rolę w zabezpieczaniu sieci, obstawianiu, jak i nagradzaniu walidatorów. Na przykład nagrody za staking Avalanche sięgają obecnie nawet 8,96% ( Staking Rewads ), co pomogło mu przyciągnąć tysiące użytkowników do swojej sieci.

Niedawny raport Messari potwierdził ten fakt. Stwierdza on, że dzienne transakcje Avalanche wzrosły o 85% w czwartym kwartale 2022 r., podczas gdy średnie koszty jego transakcji spadły aż o 26,8% od trzeciego do czwartego kwartału, kosztując zaledwie 0,10 USD za transakcję. Jest to ułamek kosztów Ethereum, co pomogło podnieść przewidywania cenowe dla Avalanche na resztę 2023 roku.

Przewidywania cenowe Avalanche (AVAX).

Podczas gdy wiele przewidywań cenowych Avalanche na 2023 r. pierwotnie zakładało, że przekroczy on barierę 30 USD, czyli około dwukrotność swojej obecnej ceny 15,70 USD, analitycy zaczęli przewidywać, że inwestorzy AVAX mogą spodziewać się znacznie większych zysków. Kilka przewidywań cenowych dla Avalanche wynosi obecnie 56 USD pod koniec tego roku, a niektórzy uważają nawet, że może on przekroczyć swój najwyższy poziom z 2022 r. wynoszący około 103 USD.

Cel ten jest ambitny, ale z pewnością osiągalny. Jeśli te przewidywania cenowe Avalanche okażą się poprawne, dzisiejsi inwestorzy mogą uzyskać zysk na poziomie 550%.

Metacade (MCADE) szaleje w presale

Pomimo optymistycznych przewidywań cenowych dla Avalanche, wielu inwestorów wybrało zamiast tego wciąż trwającą presale Metacade . Dzieje się tak przez efekt FOMO w oczekiwaniu aż MCADE wyląduje na wielu znanych giełdach po zakończeniu swojej krypto presale.

Ale dlaczego tak właściwie inwestorzy są tak bardzo podekscytowani Metacade? Metacade to platforma społecznościowa, której celem jest osiągnięcie statusu dobrze znanego miejsca wśród graczy ,,graj, aby zarobić” (P2E) dzięki swoim wyjątkowym funkcjom. Metacade oferuje interakcję w czasie rzeczywistym z podobnie myślącymi graczami i entuzjastami krypto, a także przestrzeń do odkrywania najlepszej na świecie wersji GameFi alfa, program nagradzający użytkowników za wkład w tę platformę, a nawet całą wirtualną arkadę.

Wszystkie te funkcje przyciągnęły uwagę szerszych społeczności krypto i graczy. A w szczególności jedna z nich doprowadziła do tego, że niektórzy nazwali Metacade jedną z najbardziej obiecujących krypto presales w 2023 roku. Program ten, znany również jako Metagrants, da twórcom gier szansę na wielki przełom i może potencjalnie sprawić, że Metacade stanie się wiodący w tej dziedzinie.

Ten proces jest prosty: programiści zgłaszają swoje propozycje gier do jednego z konkursów Metagrants, na które mogą głosować posiadacze MCADE. Pomysł, który zdoła przekonać do siebie większość użytkowników, otrzymuje dofinansowanie ze skarbca Metacade wraz ze wsparciem od lojalnych fanów. Tacy programiści mogą nawet zbierać opinie na temat swoich gier od najbardziej zagorzałych fanów, korzystając z natywnego środowiska testowego Metacade i hostować ostateczną grę w tym wirtualnym salonie gier, w którym każdy może grać.

Inne funkcje, takie jak tablica ofert pracy i zdecentralizowana organizacja autonomiczna (DAO), które zostaną uruchomione w 2024 r., spotkały się z odzewem wśród inwestorów chętnych do zainwestowania w tę zdecentralizowaną platformę, która zapewnia swoim użytkownikom maksymalną wartość. Potencjał Metacade do znacznego skorzystania z efektu sieciowego i gwałtownego wzrostu praktycznie z dnia na dzień przyciągnął wielu inwestorów do presale MCADE, która osiągnęła kwotę $14,8m w swej końcowej fazie.

Przewidywanie cenowe Metacade (MCADE)

Po jego fenomenalnych wynikach w krypto presale wielu ekspertów było wyjątkowo optymistycznie nastawionych w stosunku do MCADE. Podczas gdy token ten zakończy swoją presale na poziomie cenowym równym 0,02 USD, wiele prognoz Metacade przewiduje wzrost do 0,20 USD przed końcem tego roku.

Niektórzy analitycy uważają nawet, że MCADE może osiągnąć 0,50 USD, ponieważ rynek P2E ciągle przyspiesza, a coraz więcej graczy szuka zdecentralizowanej przestrzeni społecznościowej. W tym scenariuszu inwestorzy, którzy wskoczą na obecny, jak i na ostatni etap presale krypto MCADE, mogą osiągnąć zwrot netto w wysokości nawet 2400% – tym samym znacznie przewyższając wszystko, co inwestorzy AVAX mogliby osiągnąć w 2023 roku.

Metacade (MCADE) wydaje się lepszą inwestycją

Podczas gdy Avalanche może pochwalić się imponującymi przewidywaniami wzrostu cen, trudno zignorować przytłaczający potencjał krypto presale Metacade . Dzięki wielu ekscytującym funkcjom, w szczególności przełomowemu programowi Metagrants, Metacade plasuje się jako lider w przestrzeni P2E.

Nadszedł czas, aby skorzystać z okazji i zebrać dla siebie kilka tokenów MCADE, zanim trafią one na giełdy i potencjalnie wystrzelą w kosmos. Nie przegap tego — może to być jeden z najbardziej dochodowych tokenów w 2023 roku!