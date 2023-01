Przewidywania cenowe Shiba Inu (SHIB) – Metacade może przewyższyć SHIB w nadchodzących miesiącach

Od czasu, gdy ich wysokoenergetyczne społeczności nabrały tak dużego rozpędu i wystrzeliły w górę na listach krypto, topowe projekty monet memowych, takich jak Dogecoin (DOGE) i Shiba Inu spotkały się z dużą krytyką.

Jednak oba te projekty były w stanie przetrwać bessę w 2022 roku. Tak więc ich posiadacze z pewnością przyjrzą się prognozom cen dla Shiba Inu na 2023 rok, aby dowiedzieć się więcej na temat potencjału inwestycyjnego tego tokena.

Wielu inwestorów SHIB przyciąga nowy i ekscytujący projekt, Metacade , który prawdopodobnie przyniesie znacznie większe zyski w 2023 r. Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed SHIB i wysoki potencjał projektu Metacade, prawdopodobnie zobaczymy coraz więcej i więcej posiadaczy SHIB chcących wykorzystać prawdopodobny wzrost MCADE powyżej SHIB w nadchodzących miesiącach.

Czym jest Metacade?

Metacade to nowy, innowacyjny projekt, który ma zapewnić swoim użytkownikom niesamowitą i zróżnicowaną arkadę gier typu „graj, aby zarobić” (P2E). Opierając się na tej flagowej arkadzie P2E, Metacade ma na nowo zdefiniować GameFi, tworząc centrum społeczności, które stawia graczy na pierwszym miejscu.

Chociaż arkada P2E już teraz przyciąga wiele uwagi doświadczonych inwestorów, którzy dostrzegają jej potencjał, ekosystem Metacade jest wspierany przez wiele innych uzupełniających się funkcji.

Pomysłowy system nagród obowiązuje przez cały czas trwania tego projektu, z nagrodami za granie w gry i wygrywanie konkurencyjnych turniejów hostowanych na platformie Metacade oraz wnoszenie wkładu do społeczności poprzez działania, takie jak pisanie recenzji gier. To zachęca użytkowników do wniesienia wkładu w projekt i jest strategicznym mistrzowskim posunięciem w zapewnieniu, że projekt ten może nabrać ogromnego rozmachu.

Jak to działa?

Projekt ten wykorzystuje token użytkowy i zarządczy, MCADE, do zasilania systemu nagród i jako środek wymiany na całej platformie. Tokeny MCADE można również obstawiać, umożliwiając posiadaczom tokenów zarabianie pasywnego dochodu, z nagrodami nawet w postaci stabilnych monet, aby nie zwiększać krążącej podaży MCADE.

Metacade ma inny innowacyjny mechanizm, który sprzyja sukcesowi platformy — Metagranty. Metagranty pozwolą twórcom gier przedstawiać pomysły w ramach ekosystemu Metacade, a posiadacze tokenów MCADE będą mogli decydować, gdzie należy przydzielić fundusze. Pomoże to zwiększyć zaangażowanie i przyjęcie tej platformy, ponieważ społeczność będzie mogła przeznaczyć fundusze na projekty, którymi jest najbardziej podekscytowana.

Zespół Metacade zrozumiał, jak ważne jest, aby projekt stał się samowystarczalny, dlatego istnieje wiele różnych źródeł dochodów, które mają na celu ciągłe wspieranie tego projektu. Obejmuje to reklamy na platformie, platformę do gier i konkurencyjne turnieje oraz wiele więcej.

Przewidywania cenowe Metacade (MCADE): Tylko kosmos jest limitem

Metacade szczyci się jasnym planem strategicznym , który uwzględnia wszystkie elementy zapewniające powodzenie jego projektu. Ponieważ przestrzeń GameFi już pokazuje swoją solidność , dobrze wiadomo, że jest to część Web3, która ma eksplodować. Nic więc dziwnego, że perspektywy dla Metacade są znacznie lepsze niż przewidywania cenowe Shiba Inu.

Ponieważ token MCADE wyprzedaje się szybko podczas gorącej presale, nie ma wątpliwości, że cena MCADE prawdopodobnie odnotuje solidny wzrost w nadchodzących miesiącach. Biorąc pod uwagę, że GameFi przewiduje znaczny wzrost popularności, MCADE może osiągnąć nawet 0.50 USD w 2023 r. i wydaje się prawdopodobne, że osiągnie 5 USD przed 2025 r.

Przewidywania cenowe Shiba Inu: Czy da radę się utrzymać?

Wyzwanie, przed którym stoją monety memowe, polega na tym, że opierają się one w dużej mierze na szumie stworzonym przez społeczność i potrzebują rozpędu, aby dalej rosnąć. Chociaż SHIB niewątpliwie nadal ma znaczną społeczność zwolenników, z niewielką użytecznością projektu w świecie rzeczywistym, wydaje się mało prawdopodobne, aby projekt ten był w stanie zobaczyć poziom zainteresowania, jaki osiągnął w 2021 roku.

Prognoza ceny Shiba Inu bierze to pod uwagę, przy czym SHIB musi skupić się na utrzymaniu obecnej ceny, co oznacza, że gdyby SHIB miał utrzymać 0,000008 USD do końca 2023 r., uznano by to za udany rok dla tego projektu. Pomijając jakiekolwiek dramatyczne zmiany w użyteczności, wydaje się, że token ten zacznie powoli spadać w ciągu następnego roku, podczas gdy społeczność desperacko będzie próbowała wzbudzić wokół niego większe zainteresowanie.

Metacade (MCADE) vs Shiba Inu (SHIB): Który z nich jest lepszy?

Nie ma wątpliwości, że MCADE stanowi znaczącą szansę dla wszystkich inwestorów i prawdopodobnie to jest motorem ogromnego zainteresowania obserwowanego do tej pory w presale. Chociaż SHIB może być w stanie utrzymać się jeszcze przez jakiś czas, każdy poważny inwestor, który szuka dużych zwrotów ze swojej inwestycji, powinien wskoczyć do MCADE i zostawić społeczność Shiba Inu w spokoju. Mając to na uwadze, wydaje się bardzo prawdopodobne, że Metacade przewyższy SHIB w nadchodzących miesiącach.