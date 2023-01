Przygotuj się na następną 100-krotną okazję dzięki Metacade (MCADE)

Branża metaverse odczuła ciężar długoterminowych niedźwiedzich warunków na rynku krypto w 2022 r., a kilka wiodących monet metaverse alarmująco straciło na wartości. Dobrą wiadomością jest to, że niektóre nowe projekty Metaverse przełamują ten trend i osiągają pokaźne wyniki.

Jednym z takich nowicjuszy w branży Metaverse jest Metacade, którego celem jest stanie się wiodącym dostawcą Blockchain GameFi w ciągu następnego roku dzięki wirtualnej arkadzie gier. Wyniki w presale doprowadziły do przewidywań, że jego token MCADE może być kolejnym, który zapewni swoim inwestorom 100-krotny zysk.

MCADE może okazać się zakupem roku

Metacade poruszył wyobraźnię fanów GameFi i inwestorów krypto jeszcze przed rozpoczęciem presale w listopadzie 2022 r. Szum wokół platformy do gier typu “graj, aby zarobić” (P2E) typu blockchain jest w pełni uzasadniony. Presale beta tokena MCADE została wyprzedana w ciągu trzech tygodni od premiery, przynosząc w ten sposób 1,6 miliona dolarów.

Ponieważ wartość tokenów MCADE ma rosnąć w każdej fazie etapu presale od ceny beta wynoszącej 0,008 USD za sztukę do 0,02 USD do czasu zakończenia dziewiątego i ostatniego etapu, atrakcyjne zwroty są oferowane dla wczesnych inwestorów. Tysiące osób przybyło już do Metacade, aby zmaksymalizować swoje zyski. MCADE wchodzi na giełdę zdecentralizowaną (DEX) po zakończeniu presale.

Atrakcyjny white paper Metacade pokazuje głębię planów tej platformy, wykraczających daleko poza zwykłą platformę P2E. Plany te, które oferują przełom i ostatecznie prowadzą do przejścia do pełnoprawnej i samorządnej zdecentralizowanej organizacji autonomicznej (DAO) do czwartego kwartału 2024 r., doprowadziły ekspertów do przewidywań, że Metacade może być kolejnym projektem metaverse, który przyniesie inwestorom 100-krotny zysk w 2023 r.

Jak wysoko może sięgnąć MCADE w 2023 roku?

Wartość MCADE jest już gwarantowana, aby rosnąć z każdą fazą presale Metacade. Kiedy MCADE trafi na Bittrex Exchange do globalnej konsumpcji publicznej, cena tego tokena wyniesie 0,02 USD, oferując jedne z najlepszych wartości w branży Metaverse.

Metacade ma całkowitą stałą podaż dwóch miliardów tokenów MCADE. Oczekuje się, że ta zwiększona ekspozycja tokenów MCADE na giełdach publicznych, w połączeniu z impetem narastającym w związku z presale tokena, spowoduje gwałtowny wzrost jego ceny wraz ze znacznym wzrostem popytu. Obecni posiadacze tokenów, którzy weszli na rynek na początku presale, prawdopodobnie zatrzymają swoje udziały, spodziewając się gwałtownego wzrostu ceny, co doprowadzi do potencjalnie przyzwoitych zysków.

Wbudowane narzędzie MCADE, dobrze prosperujący plan działania platformy i wielowarstwowe funkcje oznaczają, że cena ta może przekroczyć 1 USD w 2023 r. Może to prowadzić do potencjalnych 100-krotnych zysków dla tych sprytnych inwestorów, którzy skorzystali z niedoszacowanej przedsprzedażowej ceny MCADE.

Czym jest Metacade?

Metacade wykorzystuje technologię blockchain Ethereum i najnowocześniejsze techniki programowania Web3 do budowy wiodącej wirtualnej arkady gier w branży Metaverse. Salon gier obiecuje stale rozwijającą i powiększającą się bibliotekę tytułów typu „graj, aby zarobić” (P2E), oferując graczom GameFi możliwość dostępu do uzależniających gier, od klasycznych tytułów arkadowych z przeszłości po zupełnie nowe tytuły opracowane wyłącznie dla Metacade.

Inne cechy Metacade naprawdę odróżniają go od konkurencyjnych tytułów GameFi, dodając kilka warstw głębi, rzadko spotykanych w branży gier Metaverse. Od innowacyjnej inicjatywy Metagrants uruchomionej w trzecim kwartale 2023 r. po kilka możliwości uzyskania dodatkowych źródeł dochodu pasywnego.

Przejście do pełnego DAO, przekazującego członkom społeczności krytyczne role, obowiązki i kontrolę portfela skarbowego wielu sygnatariuszy, rozpocznie się w drugim kwartale 2023 r., przed jego zakończeniem do końca 2024 r. Do tego momentu pełna kontrola nad zarządzaniem platformą i przyszły rozwój będą w rękach użytkowników.

Jak to działa?

Chociaż element P2E platformy jest widoczny, to tylko jeden z aspektów atrakcyjności Metacade. Użytkownicy mają tu dodatkowe możliwości zarabiania dzięki programom Create2Earn, Compete2Earn i Work2Earn. Posiadacze tokenów MCADE otrzymają także nagrody za interakcje społecznościowe z platformą, takie jak pisanie recenzji gier i dzielenie się wiedzą GameFi, poprzez obstawianie tokenów w celu wzięcia udziału w turniejach i losowaniach nagród, a od pierwszego kwartału 2024 r. poprzez składanie wniosków o pracę w Web3 publikowanych na tablicy ofert pracy.

Nagrody te, wraz z zupełnie nowym programem Metagrants, będą całkowicie samofinansowane z wielu źródeł wewnętrznych i strumieni dochodów. Obejmują one dostęp do tytułów pay-to-play, sprzedaż powierzchni reklamowej na platformie oraz pobieranie opłat od firm zewnętrznych za publikowanie ogłoszeń o pracę i wydawanie własnych tytułów gier w Metacade.

Metacade: Promowanie rozwoju GameFi

Metacade ma na celu przewodzenie branży metaverse w rozwoju GameFi poprzez swój program Metagrants. Program ten umożliwia początkującym programistom przedstawianie swoich propozycji otrzymania funduszy na wsparcie rozwoju nowych ekskluzywnych tytułów. Posiadacze tokenów MCADE następnie głosują na te propozycje, a najbardziej udane pomysły otrzymują fundusze na tworzenie nowych gier blockchain.

Czy warto zainwestować w Metacade?

Metacade już rozświetlił branżę metaverse swoją wydajnością w presale. Podczas gdy możliwość inwestowania po najniższej możliwej wartości zniknęła po szybkim wyprzedaniu fazy beta, nadal jest jednak miejsce na doskonałe zyski, inwestując teraz po obecnej cenie 0.01 USD.

Im wcześniej inwestorzy kupią swoje tokeny MCADE, tym większa ich szansa na osiągnięcie nawet 100-krotnego zysku, gdy szum Metacade uderzy na otwarte rynki. Dzięki solidnemu planowi działania i przyszłości wraz z impetem bardzo dobrze prosperujących wyników w presale, perspektywy dla Metacade są wyjątkowo korzystne na rok 2023 i kolejne lata.