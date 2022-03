W ciągu ostatnich kilku tygodni Qredo systematycznie zyskiwało na wartości. Jej w pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa wzrosła dziś o 28%, a wolumen obrotu o 163%.

W tym artykule wyjaśniamy, czym jest Qredo, czy jest to wartościowa inwestycja i gdzie najlepiej dokonać zakupu.

Ponieważ QRDO jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić QRDO za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić QRDO już teraz, wykonaj następujące kroki:

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym QRDO.

Qredo to ekosystem, który rzekomo przekształca własność aktywów cyfrowych i łączność blockchain. Jest pionierem pierwszej zdecentralizowanej i pozbawionej zaufania sieci powierniczej MPC.

Dzięki temu Qredo może oferować zdecentralizowany nadzór, natywne swapy między łańcuchami oraz dostęp do płynności na różnych platformach. Wykorzystując najnowsze innowacje w kryptografii i technologii rozproszonej księgi, Qredo zapewnia potężną globalną sieć do zabezpieczania i handlu aktywami cyfrowymi.

Należący do ekosystemu token QRDO zapewnia środki użyteczności i zarządzania siecią Qredo. Qredo został zaprojektowany tak, aby zawierał "skoncentrowaną na użytkowniku" strukturę motywacyjną, która ekonomicznie faworyzuje uczestników sieci Qredo, napędzając adopcję i wykorzystanie sieci przez użytkowników.

Qredo może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Wallet Investor spodziewa się długoterminowego wzrostu. Za pięć lat Qredo będzie kosztować 12,60 USD, co odpowiada przychodom na poziomie około +346%. Jeśli prognoza analityka okaże się trafna, to za 5 lat inwestycja w Qredo o wartości 100 dolarów może wzrosnąć do 446 dolarów.

