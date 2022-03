Quant ogłosił niedawno nowe wydanie: Overledger 2.2.2, który dostarcza innowacyjne możliwości inteligentnych kontraktów drugiej warstwy do zarządzania kontami oraz wybijania i wypalania tokenów.

Jeśli interesują Cię unikalne funkcje i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić Quant, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Quant rozpoczął działalność prawie cztery lata temu z misją globalnego połączenia sieci i blockchainów bez zmniejszania interoperacyjności i wydajności sieci. Projekt stworzył pierwszy system operacyjny blockchain, stając się jednocześnie jedyną wówczas platformą, która rozwiązała problem interoperacyjności.

Quant korzysta z sieci Overledger Network, której wersję 2.2.2 właśnie udostępniono. Został on opracowany jako technologia księgi rozproszonej OS, łącząca różne sieci blockchain. Firma Quant reklamuje się jako pierwszy system operacyjny zbudowany dla blockchainów.

Quant ma na celu wypełnienie luki pomiędzy różnymi blockchainami poprzez wykorzystanie Overledger. Sieć ta stanowi kręgosłup projektu. Quant jest pewien, że Overledger posłuży jako ekosystem, na którym będzie się rozwijał przyszły system gospodarki cyfrowej.

Biorąc pod uwagę jak trudno jest przedstawić dokładne prognozy dotyczące kryptowalut, nigdy nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

CoinQuora przewiduje, że Quant będzie podążał za bykami, przekraczając swój rekord wszech czasów wynoszący 428 USD. Digital Coin Price przewiduje, że token QNT przekroczy poziom 170 USD do końca tego roku.

Looks like #QNT is finally breaking out above $130. If we flip this level to support we could see $180 fast. I will buy a decent amount when we do. Target remains $1000+. $QNT #XRP pic.twitter.com/nl0g7AVMSk

