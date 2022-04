Ponieważ wolumen obrotu Quantstamp (QSP) spadł gwałtownie w ciągu ostatnich dwóch dni, akcja cenowa nieco zwolniła. Wygląda na to, że moneta próbuje skonsolidować wzrosty z ostatniego tygodnia przed ponowną zwyżką. Jak daleko może się jeszcze posunąć? Cóż, omówimy to dalej, ale najpierw przedstawimy najnowsze wydarzenia:

QSP wzrasta o prawie 83% od swojej najniższej ceny w 2022 roku.

Moneta jest również notowana znacznie powyżej 25- i 50-dniowej średniej kroczącej.

Mimo to, Quantstamp wciąż napotyka na poważny opór przed przebiciem się do 0,1 USD.

Źródło danych: Tradingview

Quantstamp (QSP) – droga do 0,1 USD

Największym zagrożeniem dla byków jest fakt, że po osiągnięciu najniższych poziomów w tym roku, moneta odbiła się od dna. W rzeczywistości, cena jest prawie dwukrotnie wyższa od najniższego poziomu z 2022 roku i jako taka, QSP może być gotowa na korektę. Pomimo tego, inne wskaźniki wydają się być bycze.

Na przykład, QSP jest obecnie notowana powyżej 25- i 50-dniowej SMA. Wskazuje to na ważne bycze wyrównanie. Ponadto, moneta konsolidowała wzrosty w ostatnich dniach, co sugeruje, że ludzie nie chcą jej sprzedawać. Obecnie bykom pozostaje jedynie próba przełamania strefy oporu 0,078 USD.

QSP jest jeszcze trochę daleko od tego celu. Jeśli jednak kurs przebije się powyżej tej strefy, następnym przystankiem będzie 0,1 USD. W rezultacie, QSP może zaoferować wzrost o około 45% w stosunku do obecnej ceny.

Quantstamp (QSP) – inwestycja krótko- czy długoterminowa?

Jako aktywo długoterminowe, Quantstamp jest bardzo dobrym zakupem. Moneta ma niesamowite fundamenty i powinna być idealna. Istnieje jednak również bardzo dobre rozwiązanie krótkoterminowe, które może przynieść bardzo duże zyski.

Kluczowy jest poziom 0,078 USD i jeśli QSP zdoła go przebić, to będzie wystarczająco silny, aby przynieść co najmniej 30% dodatkowych zysków.