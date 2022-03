RAIN rośnie dziś o 5%: oto gdzie kupić token

W momencie pisania tego tekstu cena RAIN, tokena Rainmaker Games, wynosiła 0,29 USD. Ta nowa kryptowaluta wygenerowała wolumen obrotu na poziomie 765,000 USD w ciągu 24 godzin.

Jeśli interesują Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić RAIN, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Ponieważ RAIN jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić RAIN za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić RAIN już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym RAIN.

Jest to token należący do Rainmaker Games, darmowej globalnej platformy umożliwiającej grę w setki gier P2E. Rainmaker Games reklamuje się jako portal do świata P2E, dający wszystkim szansę na grę, zarabianie, naukę i kontakty jak nigdy dotąd.

Gracze na każdym poziomie zaawansowania mogą płynnie przełączać się między grami, trenować, uczyć się, zarządzać zarobkami, czatować i być weryfikowani przez gildię, a wszystko to na jednej platformie opartej na danych.

Rainmaker buduje największą globalną platformę dla graczy, a co za tym idzie, największą potęgę danych P2E. Rainmaker chce stać się centralnym ośrodkiem i platformą startową dla gier, a także nieocenionym źródłem danych dla gildii, aby mogły one tworzyć lepsze, oparte na danych zespoły.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Price Prediction przewiduje, że cena Rainmaker Games osiągnie w tym roku co najmniej 0,36 USD. Najwyższa cena, jaką może osiągnąć, to 0,43 USD.

Według ich prognoz w przyszłym roku cena Rainmaker Games osiągnie w przyszłym roku przynajmniej 0,55 USD. Maksymalnie może wzrosnąć do 0,62 USD, a średnia cena w ciągu 2023 roku roku wyniesie 0,57 USD.

W 2024 roku cena RAIN ma wynieść co najmniej 0,79 USD. Przewiduje się, że maksymalna cena RAIN wyniesie 0,95 USD. W 2025 roku token może przekroczyć poziom 1 USD i osiągną minimum na poziomie 1,14 USD.

Hey Rainmakers, Smart Chain staking is finally here!

ㅤhttps://t.co/FSEiOZ7j7G

ㅤ

Now you can enjoy significantly lower gas fees on single-sided $RAIN as well as RAIN-CAKE LP. Look at these absolutely juicy starting APYs 💧

ㅤ

☔️ $RAIN – 35,153%

🍰 RAIN-CAKE LP – 689,762% pic.twitter.com/thbOlxgxM2

— Rainmaker Games (@RainmakerGaming) February 23, 2022