RAIRtech wprowadza kolekcję NFT na rzecz Ukrainy

W ramach wsparcia dla narodu ukraińskiego, platforma zarządzania prawami cyfrowymi NFT RAIRtech przedstawia inspirowaną sztuką Glitch generatywną kolekcję NFT, #UkraineGlitch – dowiedział się CoinJournal z informacji prasowej.

Ukraińska flaga pod presją

Projekt zawiera glitchowany obraz flagi ukraińskiej z żółtymi i niebieskimi pikselowanymi „dziurami po kulach” w tle, aby reprezentować flagę pod naciskiem. Wyprzedanie kolekcji pozwoliłoby na przekazanie prawie 1,3 miliona dolarów dla obywateli Ukrainy potrzebujących pomocy medycznej.

Fundusze podzielone między UACC i Web3 Dev Fund

Wszystkie fundusze ze zrzutu zostaną podzielone między Ukraińsko-Amerykańską Radę Koordynacyjną (UACC) i Web3 Developer Fund, z którego skorzystają ukraińscy twórcy oprogramowania Web3 na Ukrainie.

Limitowana kolekcja 1991 NFT reprezentuje rok, w którym Ukraińcy w przeważającej większości opowiedzieli się za referendum niepodległościowym na Ukrainie. Kolekcja znajduje się w sieci głównej Ethereum, a każda sztuka kosztuje 0,1991 ETH (~600 USD).

Masha Mitkov, kierownik projektu Fullstack w RAIRtech, powiedziała:

„Generowanie tych dzieł było dość katartyczne – momentami płakałam na podłodze. To, co wydawało się bezosobowymi obrazami opartymi na kwadratach i przypadkowości, stało się mapą energetycznego przejścia od negatywu do pozytywu. Dopasowywanie algorytmów doprowadziło w końcu do idealnej równowagi między chaosem a niepokojącą symboliką.



Moja rodzina wyemigrowała z Ukrainy do USA na początku lat 90-tych, uzyskując status uchodźcy. Kiedy w 2014 roku na Krymie wybuchła wojna, mój ojciec rozpoczął bezpośrednią dystrybucję wysokiej jakości materiałów medycznych bezpośrednio do ukraińskiej milicji. Od jego śmierci w listopadzie 2020 roku i wybuchu nowej wojny w 2022 roku ludzie starają się znaleźć sposób na ponowne uzyskanie dostępu do tych produktów.

Teraz Ukraińska Rada Koordynacyjna i inni przejęli to, co zaczął mój ojciec. Zdałam sobie sprawę, że mam wyjątkową możliwość łączenia ludzi, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy chcą pomóc”.

Pełna animacja flagi

Z każdym zakupionym UkraineGlitch zwiększa się liczba pikseli zamienianych z żółtego na niebieski, co w efekcie prowadzi do odwrócenia flagi. Niektóre elementy są animowane, aby pokazać część tej progresji, podczas gdy inne nie są. Tylko posiadacze UkraineGlitch NFT mogą obejrzeć pełną animację transformacji flagi na stronie startowej.

Ed Prado, dyrektor generalny RAIRtech powiedział:

„RAIRtech od dawna chętnie współpracuje z doświadczonymi ukraińskimi programistami Web3. Pracowaliśmy z wieloma różnymi firmami i programistami, aby stworzyć nasz front- i back-end. Od czasu wybuchu wojny stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem na niesienie pomocy naszym ukraińskim przyjaciołom jest przekazywanie kryptowalut. Teraz chcemy rozszerzyć i udostępnić to wsparcie – w tym miejscu pojawia się UkraineGlitch”.