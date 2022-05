Tether opublikował raport atestacyjny wykazujący, że rezerwy stablecoina USDT są „w pełni zabezpieczone”.

Przygotowane przez niezależnych księgowych MHA Cayman poświadczenie pokazuje również, że skonsolidowane aktywa Tether przewyższają zobowiązania, a skonsolidowane rezerwy na wyemitowane USDT przekraczają kwotę potrzebną do ich wykupu.

Zgodnie z raportem poświadczającym spółki, skonsolidowane aktywa ogółem na dzień 31 marca wynosiły ponad 82,4 mld USD. Podaż Tethera w obiegu wynosi 74,213,168,169 – wynika z danych na CoinGecko.

Jednocześnie Tether zmniejszył ilość posiadanych papierów komercyjnych, co było jednym z kluczowych problemów, które w ciągu ostatnich kilku lat spowodowały wzrost krytyki wobec emitenta stablecoinów.

Zgodnie z raportem, stan posiadania papierów komercyjnych spadł o 17% w ciągu ostatniego kwartału, z 24,2 mld USD do 20,1 mld USD. Stan posiadania papierów komercyjnych spadł o 20% od 1 kwietnia, co znajdzie odzwierciedlenie w raporcie za II kwartał.

W miarę jak Tether zmniejsza udziały w niepłynnych papierach komercyjnych, zwiększa swoje aktywa w funduszach rynku pieniężnego i amerykańskich bonach skarbowych. Dzięki temu inwestycje w bony skarbowe wzrosły o 13%, z 34,5 miliarda dolarów do 39,2 miliarda dolarów.

Dzięki temu raportowi Tether informuje rynek, że USDT jest w pełni zabezpieczony i że stablecoin nie upadnie tak jak TerraUSD (UST). Rezerwy USDT są rozliczane i stablecoin będzie nadal utrzymywał swoje dolarowe powiązanie.

Ale czy to wystarczy, aby zwiększyć zaufanie społeczności kryptowalutowej do USDT?

Współzałożyciel i dyrektor generalny Three Arrows Capital, Su Zhu, twierdzi, że wyciek 9 mld USD z USDT w ciągu ostatniego tygodnia dowodzi, że rzeczywiście „USDT jest wymienialny” na USD. Niektórzy w branży nadal nie ufają słowom firmy Tether.

This proves the opposite, which is that USDT is redeemable, in size, for USD https://t.co/FI9Vk0LjFP

— Zhu Su 🔺🌕 (@zhusu) May 18, 2022