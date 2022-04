W 2021 roku inwestorzy kryptowalutowi na całym świecie osiągnęli ogromne zyski, a ich wyniosła 163 mld USD.

W porównaniu z poszczególnymi krajami, inwestorzy z USA byli liderami z kwotą 47 miliardów USD.

Chainalysis donosi, że ogromny wkład wniosły paraboliczne wzrosty cen Bitcoina i Ethereum.

Nowy raport firmy Chainalysis, zajmującej się analizą blockchain, ujawnia, że rok 2021 był dobrym rokiem dla inwestorów kryptowalutowych.

Według raportu opublikowanego 20 kwietnia, globalne zrealizowane zyski z kryptowalut osiągnęły wartość 163 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o ponad 400% w porównaniu z zyskami zaobserwowanymi rok wcześniej.

Według firmy, rosnące ceny wiodących kryptowalut Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) pomogły inwestorom zwiększyć ich roczne zyski z 32,5 mld USD odnotowanych w 2020 roku.

Zarówno BTC, jak i ETH osiągnęły w 2021 roku nowe rekordy wszechczasów, przy czym Bitcoin osiągnął cenę powyżej 69,000 USD za monetę, a Ether, natywna moneta blockchainu Ethereum, osiągnęła nowy szczyt powyżej 4,800 USD.

Mimo że rok zakończył się na niższym poziomie, obie monety nadal znajdowały się znacznie powyżej swoich rocznych wartości początkowych, co oznacza, że większość inwestorów zakończyła rok z ogromnymi zyskami.

Ethereum tylko nieznacznie wyprzedziło Bitcoina

Jedną z zauważalnych tendencji, które można zaobserwować w Chainalysis, jest to, że druga co do wielkości kryptowaluta na rynku Ethereum przyniosła więcej zrealizowanych zysków niż BTC.

Podczas gdy łączne zrealizowane zyski na całym świecie z Ether osiągnęły 76,3 miliarda dolarów, wskaźnik ten dla Bitcoina wyniósł 74,7 miliarda dolarów.

Według Chainalysis, niewielka przewaga Ethereum nad Bitcoinem wynikała w dużej mierze z eksplozji zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Inwestorzy z USA zarobili 47 miliardami dolarów

Jeśli chodzi o porównanie poszczególnych krajów, raport wskazuje, że amerykańscy inwestorzy kryptowalutowi są o wiele lepiej usytuowani. W 2021 roku zrealizowane zyski ich zyski sięgnęły 47 miliardów dolarów. Liczba ta jest znacznie wyższa niż w przypadku Wielkiej Brytanii (8,2 mld USD), Niemiec (5,8 mld USD), Japonii (5,5 mld USD) i Chin (5,1 mld USD).

Wśród pierwszej dziesiątki znaleźli się również rosyjscy inwestorzy z kwotą 4,3 mld USD pochodzącą z inwestycji w kryptowaluty.

Ogólnie rzecz biorąc, w raporcie chińscy inwestorzy pozostają w tyle za swoimi amerykańskimi, brytyjskimi i niemieckimi odpowiednikami, jeśli chodzi o zrealizowane zyski w 2021 roku.

Według raportu, podczas gdy całkowite zrealizowane zyski Chin skoczyły z 1,7 mld USD w 2020 r. do 5,1 mld USD w ubiegłym roku, wskaźnik wzrostu wynoszący 194% był niższy niż w przypadku trzech pozostałych głównych rynków.

Inwestorzy kryptowalutowi w Stanach Zjednoczonych odnotowali 476-procentowy skok w zakresie zrealizowanych zysków z aktywów cyfrowych. W Wielkiej Brytanii wzrost wyniósł 431%, a w Niemczech 423%. Według Chainalysis, „niższy wskaźnik tempa wzrostu w Chinach najprawdopodobniej odzwierciedla spadek aktywności kryptowalutowej w tym kraju po rządowych represjach”.