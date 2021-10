Po ostatnich wzrostach Bitcoin i Ethereum wydają się być na drodze do osiągnięcia nowego ATH. Tymczasem inne kryptowaluty i sektor NFT odnotowały w tym tygodniu wysoką aktywność

Stany Zjednoczone detronizują Chiny jako miejsce wydobywania bitcoinów

Naukowcy z Cambridge University opublikowali w środę dane potwierdzające, że Stany Zjednoczone są teraz odpowiedzialne za największą moc wydobycia bitcoinów – jedną trzecią całkowitego hashrate. Raport z Cambridge Centre for Alternative Finance wskazuje, że hashrate Bitcoina w USA wzrósł od września ubiegłego roku o 428%.

Dane pokazały również, że Stany Zjednoczone miały 35,4% udziału w hashrate Bitcoina do końca sierpnia tego roku. Chiny same przyczyniły się do redukcji swojego hashrate, biorąc pod uwagę, jak nieprzychylny stał się dla kryptowalut chiński rząd, który za pośrednictwem Ludowego Banku Chin całkowicie odmienił krajobraz krajowego sektora, intensywnie ograniczając wydobycie i handel kryptowalutami.

Z około 75% udziału w hashrate Bitcoina w 2019 roku, przez 44% w maju, udział Chin spadł w końcu do zera w lipcu tego roku. Górnicy masowo rzucili się do ucieczki z regionu Chin do innych mniej wrogich jurysdykcji, a ich ulubionymi destynacjami stały się stany USA, takie jak Teksas.

ARK Invest przygląda się funduszowi ETF futures na Bitcoin

ARK Invest Cathie Woods dołączyło do grona firm ubiegających się o zgodę SEC na uruchomienie oferty ETF-u. Mówi się, że spółka inwestycyjna nawiązała współpracę jako marketer z Alpha Architect jako emitentem ETF i 21Shares jako sub-doradcą. Złożone w środę wnioski wskazują, że proponowany produkt będzie obracać kontraktami terminowymi, a nie bezpośrednio kryptowalutami.

Zauważalna ostatnio skłonność do kontraktów futures na kryptowaluty ma sens, biorąc pod uwagę, że przewodniczący SEC Gary Gensler sugerował wcześniej, że fundusze ETF oparte na kontraktach futures będą chętniej brane pod uwagę w procesie ich zatwierdzania. Eksperci przewidzieli, że ETF Bitcoina może pojawić się już przed końcem roku.

Pogłoski o mającym niebawem nastąpić zatwierdzeniu przyczyniły się do wzrostu cen Bitcoina, który obecnie zmienia właściciela za około 59 tys. $. Nie wszyscy są jednak optymistycznie nastawieni do zbliżającej się decyzji SEC. Todd Rosenbluth z CFRA powiedział CNBC, że zatwierdzenie może zostać opóźnione do pierwszego kwartału 2022 r.

Władimir Putin widzi wartość w kryptowalutach

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że widzi w przyszłości kryptowaluty jako jednostkę rozliczeniową, utrzymując, że nadal jest zbyt wcześnie na wykorzystanie w ten sposób aktywów cyfrowych ze względu na ich zmienność. W środowym wywiadzie dla Hadley Gamble z CNBC dodał, że widzi możliwość wykorzystania kryptowalut do płatności transgranicznych.

Chociaż prezydent Putin zgodził się, że kryptowaluty posiadają wartość, to okazał się również cynikiem wobec pomysłu wykorzystania ich do rozliczeń energii, biorąc pod uwagę, że są to aktywa bez zabezpieczenia. Putin zasugerował również, że w odpowiedzi na ukierunkowane sankcje USA, Rosja może przejść na transakcje nie denominowane w dolarach. Zapytany, czy kryptowaluty mogą stanowić alternatywę dla dolara dla Rosji, prezydent powiedział, że jest za wcześnie, aby omawiać wykorzystanie kryptowalut w transakcjach związanych z zasobami energetycznymi.

Przyznał jednak, że kryptowaluty posiadają potencjał, by z czasem dojrzeć na tyle, by można było je wykorzystać w handlu. W przeszłości Rosja wdrożyła przepisy prawne, które zabraniają używania kryptowalut do dokonywania płatności, aby zachować suwerenność swojej waluty. Ponadto wiceminister finansów Aleksiej Moisejew potwierdził w tym tygodniu, że państwo nie zabroni kupowania i handlu kryptoaktywami, tak jak ostatnio zrobiły to Chiny.

TradingView blokuje ostatnią rundę finansowania na 298 milionów dolarów

Platforma do tworzenia wykresów cen i inwestowania TradingView otrzymała 298 milionów dolarów z ostatniej rundy finansowania prowadzonej przez Tiger Global Management, podał w czwartek Bloomberg. Runda finansowania, która doprowadziła wycenę firmy z siedzibą w Londynie do 3 mld dolarów, została wzmocniona przez rosnące zainteresowanie inwestorów detalicznych, chcących handlować na rynkach publicznych. W ramach rundy zebrano najwyższą dotychczas kwotę, która w poprzednich rundach finansowania wyniosła tylko około 40 mln dolarów.

Platforma informacji finansowych istnieje od około dziesięciu lat i posiada obecnie 30 mln użytkowników miesięcznie z ponad 180 krajów, w których platforma jest dostępna. Za odnoszony w ostatnim czasie przez TradingView sukces odpowiada 237% wzrost liczby odwiedzających i 400% wzrost nowo utworzonych kont w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy.

TradingView śledzi wyniki wielu rodzajów aktywów, zapewniając jednocześnie społecznościowe forum dyskusyjne. Według współzałożyciela i dyrektora generalnego Denisa Globy, najnowszy zastrzyk kapitałowy pomoże firmie poprzez globalną ekspansję dalej realizować cel, jakim jest upowszechnianie podejmowania świadomych decyzji dotyczących handlu na rynkach finansowych.

Lista oczekujących na „Coinbase NFT” sięga do 1,5 mln użytkowników

Rynek peer-to-peer firmy Coinbase dla tokenów niewymiennych (NFT) zgromadził już ponad 1,5 mln użytkowników na liście oczekujących, mimo że został ogłoszony dopiero we wtorek, czyli w dniu, w którym liczba ta osiągnęła pierwszy milion. Giełda kryptowalutowa poinformowała, że na platformie „Coinbase NFT” użytkownicy będą mogli handlować i wybijać własne NFT.

Taka liczba zainteresowanych użytkowników pokazuje też rosnące zainteresowanie sektorem NFT, który odnotował w trzecim kwartale 10 mld dolarów wolumenu sprzedaży w porównaniu do 1,3 mld dolarów w drugim kwartale tego roku. Przestrzeń NFT odnotowała ogromny wzrost w ciągu zaledwie kilku miesięcy, a Coinbase przygotowuje się odpowiednio do jej podboju. Oczekuje się, że wejście giełd kryptowalut do rynku NFT poskutkuje napływem do tego sektora inwestorów.

Półtora miliona użytkowników na liście oczekujących Coinbase zdecydowanie przewyższyło 261 tys. użytkowników na rynku OpenSea. Ogłoszenie Coinbase nastąpiło po poniedziałkowym ujawnieniu przez FTX, że uruchomi rynek NFT oparty na Solanie. Giełda poinformowała również, że planuje dodać wkrótce obsługę tokenów Ethereum.