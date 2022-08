Recenzja BitBox02 – czy to dobra opcja na zimny portfel?

Ten rok był jak dotąd brutalny na rynku kryptowalut. Wśród niedźwiedzich wydarzeń znalazło się kilka scentralizowanych podmiotów składających wnioski o upadłość, z których najbardziej głośnym był Celsius.

W tym kontekście mantra „nie twoje klucze, nie twoje monety” jest bardziej prawdziwa niż kiedykolwiek. W miarę jak zarażanie rozchodzi się po całej branży, jest tylko jeden sposób, w jaki możesz być absolutnie pewien, że twój Bitcoin (i inne kryptowaluty) jest bezpieczny. I jest nim zimne przechowywanie – coś, o czym ostrzegałem w dniu, w którym peg UST zaczął się osuwać.

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere

For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys.

Is your custodial lender definitely not attached to $UST?

Could be more than Terra going under here, this isn't over

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022