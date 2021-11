RedFox Labs (RFOX) rośnie o 13% po ujawnieniu możliwej współpracy z Reebokiem

RedFox Labs (RFOX) wzrósł o ponad 10% na początku dzisiaj osiągając wysoki poziom 0,3268 USD w ciągu ostatnich 24 godzin po tym, jak pojawiły się informacje o partnerstwie z Reebokiem.

Cena tokena nieznacznie spadła i jest on obecnie notowany handlować na poziomie 0,2833 USD.

RedFOX jest projektem blockchain venture builder, którego celem jest tworzenie innowacyjnych i skalowalnych rozwiązań blockchain. Jego wizją jest bycie globalnym liderem w zanurzaniu doświadczeń metaverse skoncentrowanych na mediach, nagrodach, handlu detalicznym i grach. RedFOX Labs buduje metaverse dla każdego.

Token RFOX działa jako środek płatniczy i zasila cały ekosystem, a także jest używany do opłat handlowych, NFT i puli płynności.

RedFOX Labs oferuje RFOXVALT, który jest wirtualną przestrzenią zawierającą 25 sklepów premium, a także w pełni zanurzony handel odkrywczy i doświadczenie zakupowe, które łączy formy metawersum RedFOX i elementy gier.

Szczegóły dotyczące nadchodzącego partnerstwa z Reebokiem pojawiły się w tweecie Davie Darko, współzałożyciela Void Cyber.

Davie Darko, współzałożyciel Void cyber tweetował o nadchodzącym partnerstwie z Reebokiem.

The @VXIDCyber team and I work like to welcome #Reebok To the $RFOX ecosystem!

Keep your eyes out 12.01.21 for more! 🔥❄️🍃

Let’s go! #Reebok #NFTs #RFOX https://t.co/UklnEOO5ku

— Davie Darko 🌐🦊 (@DavieDarkFlow) November 29, 2021