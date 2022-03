REN rośnie dzisiaj o 7%: oto gdzie kupić token

Dzisiejszy kurs Ren wynosi 0,40 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 113,5 mln USD. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs token wzrósł o 7,33%.

Jeśli przyciągają cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić Ren, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Ren jest otwartym protokołem zbudowanym w celu zapewnienia interoperacyjności i płynności pomiędzy różnymi platformami blockchain. Natywny token protokołu REN działa jako obligacja dla tych węzłów, które zasilają RenVM, znanych jako Darknodes.

Ren ma na celu rozszerzenie interoperacyjności, a tym samym dostępności, zdecentralizowanych finansów (DeFi) poprzez usunięcie przeszkód związanych z płynnością pomiędzy blockchainami.

Ren został zaprojektowany w celu pokonania barier wejścia i inwestowania w projekty DeFi. Jako plugin, pozwala projektom DeFi na wprowadzenie do swojej oferty zagranicznych aktywów kryptowalutowych.

Mówiąc szerzej, użytkownicy mogą wymieniać dowolne tokeny między dowolnymi dwoma blockchainami bez pośrednich kroków, takich jak korzystanie z tak zwanych "opakowanych" wersji tokenów.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

CoinQuora jest byczo nastawiona do Ren. Przewidują, że osiągnie on 2 USD do końca 2022 roku, jeśli trend wzrostowy będzie kontynuowany. W pierwszej połowie 2022 roku cena będzie szybko rosła, aż do 0,9 USD. Następnie tendencja zwyżkowa ulegnie spowolnieniu, ale bez większych spadków.

Według prognoz, do 2024 roku Ren osiągnie poziom 10 USD, co będzie możliwe dzięki przewidywanym partnerstwom i integracjom, które podniosą cenę.

Token Terminal is an underappreciated resource in the DeFi space. Good to see sustainable protocols highlighted @tokenterminal

Ren is right behind Ethereum with a 29.3x P/S ratio ⚖️ pic.twitter.com/ubNvXLZhkK

— Ren (@renprotocol) February 14, 2022