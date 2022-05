Firma Ripple ogłosiła, że przeznaczy 100 milionów dolarów na innowacje w zakresie blockchain, które mają przyczynić się do zwiększenia skali usuwania emisji dwutlenku węgla.

Fundusze, które trafią do firm działających na rynkach emisji dwutlenku węgla, są również przeznaczone dla startupów z branży fintech skoncentrowanych na klimacie – poinformowała w czwartek firma Ripple.

Zgodnie z komunikatem prasowym , fundusze zostaną również przeznaczone na portfolio programów Ripple, które mają pomóc firmie w osiągnięciu zerowego bilansu netto do 2030 roku. Oprócz tego Ripple wykorzysta te środki do wsparcia wysiłków w zakresie tokenizacji kredytów węglowych jako niewymienialnych tokenów (NFT).

Jak zauważa firma, nastąpi to na XRP Ledger (XRPL), przy czym technologia blockchain pomoże zapewnić autentyczność NFT kredytów węglowych.

Brad Garlinghouse, dyrektor generalny Ripple, zauważył, że finansowanie jest „bezpośrednią odpowiedzią firmy na globalne wezwanie do działania” w sprawie zmian klimatycznych. Powiedział on, że firmy są zachęcane do angażowania zasobów, a nawet talentów w ramach globalnej odpowiedzi na ograniczenie emisji.

„Podczas gdy redukcja emisji i przejście do niskoemisyjnej przyszłości są najważniejsze, rynki węgla są również ważnym narzędziem do osiągnięcia celów klimatycznych. Blockchain i kryptowaluty mogą odegrać rolę katalizatora w umożliwieniu rynkom węglowym osiągnięcia ich pełnego potencjału, zapewniając większą płynność i identyfikowalność na rozdrobnionym, złożonym rynku” – dodał Garlinghouse.

Today, @Ripple is committing to invest $100M to modernize carbon markets globally, through investing in carbon removal companies and supporting growth in carbon credit tokenization functionality (Hear me out, NFTs aren’t just about digital art…) https://t.co/MYrxEO6WfN

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 19, 2022