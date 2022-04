Ripple vs Stellar: Co lepiej kupić między XRP a XLM?

Ripple i Stellar to jedne z największych kryptowalut na świecie. Ich kapitalizacja rynkowa wynosi odpowiednio ponad 35 miliardów dolarów i 4,9 miliarda dolarów. Mają one również wspólną historię, ponieważ Stellar został stworzony przez współzałożyciela Ripple. Tak więc w tej analizie Ripple vs Stellar wskażemy, która z walut jest lepszym zakupem.

Ripple vs Stellar

Ripple to projekt blockchain w branży transferów pieniężnych. Jest zarządzany przez Ripple Labs, firmę, która współpracuje z innymi firmami z sektora finansowego. Rozwiązuje on problemy związane z transferem pieniędzy, oferując funkcję płynności na żądanie (ODL) oraz token XRP. W ciągu ostatnich kilku lat firma Ripple nawiązała współpracę z wieloma firmami, takimi jak Santander i Azimo.

Stellar również działa w branży transferów pieniężnych. Rozwiązuje to wyzwanie, pozwalając ludziom na tworzenie otwartych przedstawicieli dla różnych walut, takich jak dolar amerykański, euro i jen japoński. Posiada również pakiet SDK, który firmy z branży mogą wykorzystać do przyspieszenia transakcji. Jak widać poniżej, Ripple i Stellar w ciągu ostatnich kilku lat osiągały podobne wyniki.

Argumenty przemawiające za Ripple

Istnieje kilka powodów, dla których wiele osób uważa, że Ripple jest lepszą inwestycją. Po pierwsze, ma ona dłuższą historię niż Stellar, ponieważ została założona w 2013 roku. W związku z tym jest lepiej znaną marką w branży. Po drugie, Ripple ma długą perspektywę wzrostu, biorąc pod uwagę, że deweloperzy wkrótce zaczną budować na jego platformie.

Po trzecie, choć Ripple przeszedł przez wyzwania, utrzymał większość swoich relacji z przeszłości. Współpracuje z niektórymi z wiodących firm z branży finansowej. Ponadto analitycy uważają, że sprawa SEC przeciwko Ripple spowodowała, że firma stała się niedowartościowana.

Jednak powszechnym problemem jest to, że XRP tak naprawdę nie jest kryptowalutą ze względu na ogromną kontrolę, jaką ma Ripple Labs. Oto jak kupić Ripple .

Argumenty przemawiające za Stellar

Kolejną częścią analizy Ripple vs Stellar jest przyjrzenie się argumentom przemawiającym za Stellar. Po pierwsze, Stellar jest otwartą platformą, która została wykorzystana do stworzenia kilku dobrze znanych narzędzi. Na przykład, została ona wykorzystana do stworzenia USD Coin, jednej z najpopularniejszych stabilnych walut na świecie. USDC została zbudowana przez Circle, firmę wycenianą na ponad 10 miliardów dolarów.

Po trzecie, Stellar jest już wykorzystywany przez deweloperów z całego świata. Niektóre z popularnych firm korzystających ze Stellara to między innymi ClickPesa, SatoshiPay i CoinQuest.

XRP vs XLM: co wybrać?

Z mojego doświadczenia wynika, że Ripple jest lepszym zakupem niż Stellar ze względu na swoją silną markę. Postrzegam również obecną sprawę SEC przeciwko Ripple jako pozytywną dla tej monety. Spodziewam się, że orzeczenie sędziego będzie miało pozytywny wpływ na monetę i przyciągnie do niej więcej inwestorów.