Ripple (XRP) i Ethereum Classic (ETC) tracą zyski, ponieważ przedsprzedaż Metacade przyciąga inwestorów

Pomimo bessy na rynku kryptowalut, pojawiły się przebłyski nadziei dla głównych monet. Handlowcy mieli wysokie oczekiwania wobec Ethereum Merge, co pomogło zwiększyć zyski w Ethereum Classic (ETC). W przypadku Ripple (XRP) był to potencjalny koniec długotrwałej sprawy sądowej SEC, która wpłynęła na jego cenę. Tymczasem inwestorzy szukający czegoś nowego, a ich uwagę przyciąga Metacade przez cały okres presale ich projektu. Token użytkowy MCADE zapewni mnóstwo funkcji, takich jak play to earn (P2E) i motywy metaverse, aby przyspieszyć przyszły rozwój.

Czym Metacade?

Metacade to rozwijająca się, oparta na społeczności platforma Web3, na której gracze i programiści mogą spotykać się, aby współpracować i bawić się grami opartymi na technologii blockchain. Ostatecznym celem projektu jest zbudowana przez społeczność gra zręcznościowa z żywym ekosystemem nagród P2E. Deweloperzy mogą wygrać Metagranty na najlepsze pomysły na gry, a gracze mogą testować i recenzować te gry, zanim zostaną zaakceptowane do projektu. Wszystko to będzie wspierane przez token użytkowy MCADE, który będzie używany do głosowania do zarządzania, ale także do losowania nagród, turniejów gier, a także do obstawiania.

Więcej o tokenomice Metacade

Staking to nazwa nadana blokowaniu tokenów na platformie w celu zdobycia nagrody za projekty DeFi, zwykle za roczną stopę procentową. Dla społeczności Metacade ta nagroda to część przychodów z projektu, które byłyby wypłacane w innej walucie, aby uniknąć zawyżenia tokena użytkowego. Po utworzeniu tych strumieni przychodów zostanie również uruchomiony mechanizm wypalania żetonów w celu zmniejszenia liczby monet w obiegu, by nie załamać rodzącej się tam gospodarki. Całkowita stała podaż w momencie uruchomienia wyniesie 2 miliardy tokenów MCADE, z czego 1,4 miliarda zostanie przeznaczonych na presale.

Co stało się z Ethereum Classic?

Wraz z niedźwiedzimi warunkami, które występują na rynku kryptowalut, Ethereum Classic (ETC) osiągnął w czerwcu dno na poziomie około 15 USD. Projekt następnie wzrósł do 42 USD przed fuzją Ethereum. Uaktualnienie projektu Ethereum oznaczało, że projekt przechodził z energochłonnej technologii wydobywczej proof-of-work na proof-of-stake. Dla górników kryptowalut, którzy posiadali sprzęt, oznaczało to, że potrzebowali nowego zajęcia, a ETC było dla nich łatwym celem. Jednak od tego czasu moneta spadła z powrotem do 22 USD.

Jakie są perspektywy dla Ripple (XRP)?

Cena Ripple (XRP) również odnotowała niedawny wzrost, a zespół Ripple ma nadzieję na zakończenie sprawy sądowej SEC. Amerykański regulator rynku oskarżył Ripple o wydanie zabezpieczenia w taki sam sposób, w jaki oferowane są akcje. Oznaczałoby to dodatkową regulację dla Ripple i wielu innych tokenów krypto. Cena XRP również wzrosła z najniższego poziomu 0,30 USD do obecnej ceny 0,50 USD, ale od tego czasu utknęła w martwym punkcie.

Dlaczego powinieneś zainwestować w Metacade?

Skok ETC był krótkoterminową pompą opartą na migracji krypto górników, ale nie ma aktualnie dużego popytu na tę monetę, a górnicy będą rozczarowani wydobywaniem małych zysków. W przypadku Ripple, token XRP ma potencjał do zwyżkowania, jeśli uzyska korzystne orzeczenie, ale to dopiero początek podjazdu, ponieważ projekt ten został rozproszony przez sprawę sądową i nie dokonał żadnych ostatnich zmian, przez co jest bardzo niestabilny.

Z drugiej strony Metacade to nowy projekt wprowadzający nowy motyw do uniwersum P2E z arkadami prowadzonymi przez społeczność. Dzięki odpowiedniej mieszance gier projekt może przyciągnąć ogromną liczbę obserwujących i duży popyt na token MCADE. ETC i XRP odnotowały przyzwoity wzrost, ten drugi z nich ma lepsze perspektywy na dalsze wzrosty, ale to właśnie Metacade może przyćmić je oba.

Podsumowanie

Rajd Ethereum Classic (ETC) był oparty na krótkoterminowym trendzie Ethereum Merge, gdy górnicy migrowali do innej sieci w celu zarobku. Cena Ripple (XRP) była również krótkoterminowa, ponieważ inwestorzy liczyli na pozytywny wynik w przypadku SEC. To nadal nie jest zapewnione i nawet jeśli wygrają, projekt nie wykazał żadnego rozwoju w ciągu ostatnich dwóch lat. Metacade ma potencjał, aby przewyższyć oba te projekty pod względem zwrotu z inwestycji, ponieważ tworzy on kierowany przez społeczność projekt gier P2E o potencjale metaverse. Już samo to zdanie powinno skłonić inwestorów do spieszenia się do presale tokenów.