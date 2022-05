Robinhood uruchamia portfel Web 3.0 z kompatybilnością z NFT

Robinhood, popularna platforma transakcyjna, ogłosiła uruchomienie własnego portfela Web 3.0, który będzie posiadał kompatybilność z niewymienialnymi tokenami (NFT), umożliwiając użytkownikom połączenie z rynkami NFT.

See you on the other side https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/9oXqlj9HVI

Przed uruchomieniem, platforma zamieściła na Twitterze film promocyjny wyjaśniający, w jaki sposób portfel będzie wykorzystywany.

Trade and swap crypto with no network fees. A web3 wallet from us. Get early access: https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/qLjByPA4ty

— Robinhood (@RobinhoodApp) May 17, 2022