Najpotężniejsi ludzie na świecie spotkali się w Davos w Szwajcarii, aby wziąć udział w Światowym Forum Ekonomicznym. Na różnych forach mówi się głównie o inwazji Rosji, inflacji i podatkach. Jednak nie pominięto również kwestii Bitcoina i kryptowalut.

WEF to coroczne międzynarodowe spotkanie około dwóch tysięcy polityków, przedstawicieli biznesu i organizacji międzynarodowych, naukowców, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy.

Kryptowaluty dominują na deptaku

Według agencji informacyjnej Reuters, firmy kryptowalutowe zdominowały promenadę w Davos. Jest to ulica w pobliżu centrum kongresowego, na której można zjeść posiłek i zrobić zakupy. Podczas corocznych targów WEF promenada jest tradycyjnie przejmowana przez banki i innych dużych graczy finansowych.

W tym roku przyszła kolej na przyszłość. Podczas hossy na rynku kryptowalut najwyraźniej zarobiono dużo pieniędzy, ponieważ wiele firm może sobie pozwolić na obecność na promenadzie w Davos. Celem jest oczywiście przekonanie polityków i liderów biznesu do swojego projektu.

„To duży krok dla branży kryptowalutowej, ponieważ zawsze byli oni przeciwni Davos” – powiedział CNBC jeden z delegatów branży. Jest to szczególnie prawdziwe dla bitcoinowców, ponieważ BTC został zaprojektowany w odpowiedzi na niepowodzenie scentralizowanego świata monetarnego. Ze wszystkimi potężnymi ludźmi w Davos, WEF wyraźnie podkreśla, że są oni za centralną władzą. Bitcoin nie jest reprezentowany przez nikogo, ale jest wystarczająco często omawiany przez uczestników WEF i na promenadzie w Davos.

Pizza i NFT

Dla przykładu, firma Tether (znana z stablecoina USDT) rozdawała darmowe pizze na promenadzie w Davos w ostatnią niedzielę. Odbyło się to na cześć dnia „Bitcoin Pizza Day”.

Firma RollApp, która sprzedaje niewymienialne tokeny (NFT), otworzyła sklep z NFT na głównej ulicy, aby promować te cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie. W rozmowach z Reutersem i CNBC uczestnicy konferencji twierdzą, że sektor kryptowalutowy opanował 50-60 procent sklepów i barów na promenadzie w Davos.

Ale kryptowaluty odgrywają rolę nie tylko na deptaku, ale już od wejścia. Goście WEF byli bombardowani znakami reklamującymi emitenta stablecoinów Circle i brokera kryptowalut Bitcoin Suisse, gdy wysiadali z samolotu w Zurychu lub pociągu w Davos.

Podczas WEF dyskutowano również o kryptowalutach. Jeremy Allaire, prezes i dyrektor generalny Circle Pay, oraz Brad Garlinghouse, dyrektor generalny Ripple, usiedli obok siebie w poniedziałek, aby omówić przekazy pieniężne i pieniądze cyfrowe podczas briefingu. Według Allaire’a, świat zmierza w kierunku sytuacji, w której koncepcja płatności transgranicznej brzmi tak samo szalenie, jak koncepcja transgranicznej poczty elektronicznej.

Ray Dalio opowiada o Bitcoinie

W Davos przebywa również miliarder i menedżer funduszy hedgingowych Ray Dalio. Wypowiedział się na ten temat w amerykańskim kanale informacyjnym CNBC i poruszył różne tematy.

Wypowiedział się pesymistycznie na temat gospodarki USA i polityki amerykańskiego banku centralnego:

„Rezerwa Federalna będzie sprzedawać, osoby prywatne będą sprzedawać, obcokrajowcy będą sprzedawać, zaś rząd Stanów Zjednoczonych również będzie sprzedawać, ponieważ musi sfinansować swój deficyt. Pojawi się problem z podażą i popytem, co doprowadzi do przeceny”.

Gotówka to śmieć

Dalio powiedział, że gotówka to wciąż nic wartościowego. „Oczywiście, że gotówka jest nadal śmieciem” – powiedział Dalio. „Czy wiesz, jak szybko tracisz siłę nabywczą w gotówce?”.

„Kiedy mówię, że gotówka jest śmieciem” – wyjaśnił Dalio – „mam na myśli wszystkie waluty w stosunku do euro, w stosunku do jena. Wszystkie te waluty, podobnie jak te z lat 30. ubiegłego wieku, ulegną deprecjacji w stosunku do towarów i usług”. Jednocześnie nazywa on kryptowaluty cyfrowym złotem.

Bitcoin to cyfrowe złoto

„Jeśli chodzi o kryptowaluty w szczególności, uważam, że blockchain jest czymś wspaniałym” – powiedział Dalio. „Nazwijmy je jednak cyfrowym złotem. Myślę, że cyfrowe złoto, które byłoby czymś w rodzaju Bitcoina, to coś, co – prawdopodobnie w interesie dywersyfikacji, aby znaleźć alternatywę dla złota – ma niewielki spot w stosunku do złota, a następnie w stosunku do innych aktywów”.

Przez to małe miejsce rozumie on portfele inwestorów. Znamienne jest to, że słowa te padają z ust Raya Dalio. Aby wyjaśnić, kim on jest: w 1975 roku założył swój fundusz Bridgewater. Obecnie jest to największy na świecie fundusz hedgingowy z kapitałem około 150 miliardów dolarów. Od momentu powstania fundusz wypłacił inwestorom 52,2 mld USD, czyli więcej niż jakikolwiek inny fundusz hedgingowy na świecie.

Nowe spostrzeżenia

Nie można jednak (jeszcze) porównywać Dalio z Michaelem Saylorem. Dalio nie krzyczy z dachów, że Bitcoin jest najlepszym wynalazkiem od czasów krojonego chleba. Ale warto zauważyć, że jego opinia na temat Bitcoina znacznie się zmieniła od czasu Davos 2020. Powiedział wtedy, że Bitcoin nie jest pieniądzem, ponieważ nie działa jako magazyn wartości lub środek wymiany. Obecnie Dalio posiada BTC w swoim portfolio.

Premier Rutte przez dwa dni bierze udział w Światowym Forum Gospodarczym (WEF). Do Davos pojadą także minister finansów Kaag, minister obrony Ollongren, minister spraw społecznych i zatrudnienia Van Gennip, minister handlu zagranicznego i współpracy rozwojowej Schreinemacher oraz sekretarz stanu ds. infrastruktury i gospodarki wodnej Heijnen.