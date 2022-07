Rozwój kryptowalut pozostanie silny: Wywiad z CEO Kucoin

Najważniejsze informacje

KuCoin, obecnie piąta giełda w rankingu, została wyceniona na 10 miliardów dolarów po niedawnej zbiórce funduszy o wartości 150 milionów dolarów

Rozmawiałem z dyrektorem generalnym Johnnym Lyu, który twierdzi, że rynek europejski jest kluczowy dla KuCoin

Rynek jest obecnie w trakcie nowej kryptowaluty zimy, ale KuCoin jest dobrze usytuowany, stwierdza Lyu

Lyu potwierdza również, że KuCoin nie ma planów wejścia na rynek publiczny, skupiając się na innowacjach i zmniejszaniu barier wejścia na rynek kryptowalut

KuCoin jest piątą giełdą według CoinMarketCap, z dość wybuchowym wzrostem od czasu jej uruchomienia w 2017 roku.

Na początku tego roku zebrał ponad 150 milionów dolarów w rundzie przedseryjnej B, umieszczając swoją wycenę na wzniosłym poziomie 10 miliardów dolarów. Niektóre inne ogłoszenia ostatnio przyciągnęły moje zainteresowanie. Jednym z nich, który szczególnie mnie zainteresował, było uruchomienie kilku par handlowych w euro, co dla Europejczyka jest miłe do zobaczenia.

Dominacja dolara (a także bardzo krytykowanego dolarowego stablecoina USDT) jako waluty fiat dla kryptowalut jest naprawdę oszałamiająca, a fakt ten staje się tym bardziej przejmujący, że USD nadal umacnia się w stosunku do innych walut (indeks DXY wzrósł w tym roku o kolosalne 11%).

Aby uzyskać odpowiedzi na to i inne pytania, w tym potencjał do wejścia na giełdę, atak na KuCoin w 2020 roku, regulacje, niższe opłaty w całej branży i porównania do Coinbase i Binance, przeprowadziłem wywiad z KuCoin CEO Johnny Lyu dla CoinJournal.

Był to bardzo interesujący wywiad, szczególnie biorąc pod uwagę, że mamy teraz do czynienia z rynkiem niedźwiedzia w kryptowalutach, z wycofaniem wolumenu w całej przestrzeni i wolnymi spadkami cen. Pełny transkrypt wywiadu znajduje się poniżej.

CoinJournal (CJ): W tym tygodniu uruchomiliście kilka par handlowych w euro (co dla mnie, pochodzącego ze strefy euro, było bardzo mile widziane!). Dlaczego to zrobiliście i co według Ciebie jest powodem, że euro było tak daleko w tyle za dolarem, jeśli chodzi o wejście w świat kryptowalut?

Johnny Lyu (JL): Europejski rynek kryptowalut jest jednym z kluczowych rynków KuCoin, a nasza firma jest zobowiązana do zapewnienia łatwej w użyciu usługi handlu kryptowalutami dla europejskich inwestorów. W marcu KuCoin zintegrował płatności SEPA, umożliwiając użytkownikom wpłatę EUR do KuCoin i do następujących zakupów kryptowalut.

Aby rozszerzyć usługi handlowe fiat-to-crypto, KuCoin dodaje pary handlowe EUR, które umożliwiają użytkownikom kryptowalut dokonywanie natychmiastowych konwersji między euro i kryptowalutami. Poprzez wspieranie tych par handlowych EUR-fiat, KuCoin wzmacnia swoją obecność na europejskim rynku kryptowalut, który nadal odnotowuje silny wzrost

Jeśli chodzi o powód, dla którego EUR nie radzi sobie lepiej niż dolar w odniesieniu do wejścia w kryptowaluty, to przede wszystkim dlatego, że dolar służy jako globalna waluta rezerwowa i jest dominujący w wielu dziedzinach.

Z drugiej strony, metryka adopcji kryptowalut na rynku amerykańskim jest znacznie lepsza niż na rynku europejskim. Według raportu Into The Cryptoverse wydanego przez KuCoin, począwszy od marca 2022 roku, 27% dorosłych Amerykanów w wieku 18-60 lat to inwestorzy kryptowalutowi. Ale w Niemczech, najbardziej przyjaznym kryptowalutom kraju w Europie, liczba ta wynosi tylko 16%.

Jednak dobre rzeczy wymagają czasu i wierzę, że wraz ze wzrostem adopcji kryptowalut na rynku europejskim i pojawieniem się bardziej innowacyjnych produktów, EUR będzie szybko poruszać się, aby dogonić dolara w odniesieniu do integracji z kryptowalutami.

CJ: Twoja imponująca zbiórka pieniędzy w maju pozwoliła wycenić KuCoin na 10 miliardów dolarów. Czy ulgą było zabezpieczenie tego finansowania i wyceny tuż przed rozpoczęciem przez rynek najbardziej gwałtownego spadku?

JL: To finansowanie jest inspirujące. Nowy napływ kapitału pozwoli KuCoin wyjść poza scentralizowane usługi handlowe i rozszerzyć swoją obecność w Web 3.0. W międzyczasie, to finansowanie pomoże nam z powodzeniem nawigować po spowolnieniu w branży, nawet jeśli jesteśmy dobrze przygotowani na przedłużający się rynek niedźwiedzia.

CJ: Jak dobrze przygotowany jest KuCoin do przetrwania przedłużającego się rynku niedźwiedzia i czy wolumen spadł bardziej niż przewidywałeś podczas tej wyprzedaży?

JL: Rynek kryptowalutowy znajduje się w nowej zimie kryptowalutowej, ze znacznymi spadkami kapitalizacji rynkowej i wolumenu handlowego. Ale dla KuCoin, w oparciu o naszą ciągłą ekspansję biznesową i stabilny układ globalny, nasz wolumen handlowy i wzrost użytkowników w pierwszej połowie 2022 roku są nadal imponujące: w pierwszej połowie 2022 roku wolumen handlowy KuCoin, w tym handel spot i futures, przekroczył 2 biliony dolarów, co stanowi wzrost o 180% w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku. Patrząc na poszczególne rynki, Europa wyprzedziła inne pod względem szybkości wzrostu, osiągając łączny wolumen 481 miliardów dolarów z 381% wzrostem w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. W Ameryce Łacińskiej oraz Afryce i na Bliskim Wschodzie osiągnięto łączny wolumen 453 mld USD i 392 mld USD, a tempo wzrostu wynosi odpowiednio 189% i 152%.

Tak więc dla nas rynek niedźwiedzia może napotkać więcej wyzwań. Mimo to, z odpowiednim kierunkiem i mocną wiarą w rozwój, jesteśmy w 100% pewni, że przebijemy się bardziej dla użytkowników i branży w fantastyczny sposób.

CJ: Czy macie jakieś plany, aby pójść w ślady Coinbase i wejść na giełdę? Czy spowolnienie gospodarcze wpłynęło na twoje myśli dotyczące potencjalnego czasu na upublicznienie?

JL: Obecnie koncentrujemy nasze wysiłki i zasoby na opracowywaniu innowacyjnych produktów w celu obniżenia barier wejścia na rynek kryptowalut dla użytkowników i promowania globalnych wysiłków regulacyjnych KuCoin, aby lepiej służyć globalnym użytkownikom kryptowalut. Tak więc, w najbliższym czasie, nie mamy planów upublicznienia.

CJ: Dlaczego doradziłbyś klientom handel na KuCoin w przeciwieństwie do Coinbase, Binance lub niektórych innych giełd?

JL: W przypadku tego pytania pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć jest to, że szanujemy każdego konkurenta. Ciągły wzrost, przełom i postęp w branży, wraz z naszymi konkurentami, niewątpliwie promował szybki rozwój branży.

W ciągu tych lat rozwoju, KuCoin został nazwany przez naszych użytkowników „giełdą ludzi”, co pokazuje również najważniejsze cechy i zalety KuCoin. Poniżej przedstawiamy tylko kilka z nich.

W KuCoin użytkownicy mogą cieszyć się najniższymi opłatami transakcyjnymi w branży. Opłaty handlowe na KuCoin zaczynają się od 0,1%, zarówno dla twórców, jak i biorców. Ponadto, jeśli używasz KCS do płacenia za opłaty handlowe, masz prawo do 20% zniżki.

W KuCoin, użytkownicy VIP (Lvl 12) mogą cieszyć się najwyżej -0,005% opłatą Maker i 0,02% opłatą Taker. Jako dom ukrytych klejnotów, KuCoin zapewnia użytkownikom możliwość bycia pierwszym, który dotknie wielu kryptowalut. Obecnie oferujemy ponad 700 aktywów cyfrowych. I zapewniamy wiele pasywnych opcji zarobkowych w KuCoin Earn dla użytkowników, takich jak Staking, Burning Drops i wiele więcej, aby mogli zyskiwać przy niskim ryzyku, co jest bardziej wygodne na rynku niedźwiedzia.

CJ: Jednym z ostatnich trendów wśród giełd była walka o zmniejszenie opłat. Jakie są Twoje przemyślenia na ten temat i jak strategia KuCoin wiąże się z tym?

JL: Jest to wspaniała wiadomość dla użytkowników na całym świecie. W tym zakresie zawsze byliśmy dumni z zapewnienia najniższych opłat handlowych dla użytkowników globalnych, co jest również silnym dowodem ambicji KuCoin, aby zapewnić usługi dla wszystkich klas inwestorów i obniżyć próg branżowy dla użytkowników globalnych.

Obniżamy opłaty transakcyjne dla użytkowników we wszystkich aspektach. Na przykład obecnie zapewniamy nowym użytkownikom pakiet podarunkowy dla początkujących o wartości do 500 USDT, aby użytkownicy mogli płynnie rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutami. Użytkownicy posiadający KCS mogą cieszyć się dodatkowym 20% rabatem na opłaty transakcyjne.

Użytkownicy o różnych poziomach VIP i wymaganiach dotyczących wielkości obrotu mają odpowiednie zniżki opłat itp. Kupony rabatowe na opłaty handlowe są również często dostarczane naszym użytkownikom o różnych preferencjach handlowych, dzięki czemu można cieszyć się lepszym doświadczeniem handlowym z mniejszymi kosztami w wielu aspektach.

CJ: KuCoin ucierpiał w wyniku włamania w 2020 roku, ale odzyskał dużą część środków (a klientom wypłacił całą kwotę za wszelkie braki). Jeśli jakiś niefortunny incydent zdarzy się ponownie, czy jest to Twoja praktyka w przyszłości i czy uważasz, że upublicznienie może pomóc złagodzić obawy nowych klientów, że bezpieczeństwo może być problemem wśród giełd kryptowalutowych?

JL: Incydent z 2020 roku był ciężką lekcją dla nas, a także dla branży. Ale ostatecznie liczy się to, że byliśmy w stanie udowodnić naszym globalnym użytkownikom, że szybki czas reakcji naszego zespołu i płynne rozwiązanie procesu doprowadziły do świetnego rozwiązania w krótkim czasie pod czujnym okiem całego świata.

Naszym zdaniem, uspokojenie obaw użytkowników o bezpieczeństwo poprzez upublicznienie jest do pewnego stopnia przydatne, rzeczywiście na poziomie psychologicznym. Ale solidny system bezpieczeństwa jest bardziej kluczowy. Dlatego jesteśmy bardziej skłonni skupić się na budowie globalnego zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa, ciągłej optymalizacji systemu oraz niezniszczalnej obronie bezpieczeństwa platformy przez cały czas, tak aby stale zapewniać użytkownikom najwyższe bezpieczeństwo.

CJ: Wiele giełd, takich jak Binance, miało dobrze nagłośnione bitwy z regulatorami. Czy obawiacie się czy cieszycie ze zwiększonej kontroli regulacyjnej w tej przestrzeni?

JL: Odpowiedzialnością i obowiązkiem każdej globalnej giełdy jest przestrzeganie praw, przepisów i polityk różnych krajów i regionów, zwalczanie terroryzmu i zdecydowane przestrzeganie zasad przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Istotne jest również, aby popchnąć przemysł kryptowalutowy w kierunku wzrostu w lepszy sposób, a to jest piwnica, którą KuCoin trzyma i podążał od samego początku swojego powstania, jak również. Ponadto KuCoin zamknął rundę pozyskiwania funduszy w wysokości 150 milionów dolarów przed serią B, która będzie wspierać globalne wysiłki KuCoin w zakresie regulacji, aby lepiej służyć 18 milionom użytkowników w ponad 200 krajach i regionach.

Ogólnie rzecz biorąc, nadal będziemy „Giełdą ludzi”, tak jak mówi nasz slogan, co oznacza, że będziemy ewoluować w oparciu o potrzeby naszych klientów.