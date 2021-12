Dzisiejszy kurs Rubic wynosi 0,23 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł nieco ponad 1 mln USD. Moneta stale zyskuje na wartości, a dziś odnotowała zwyżkaę okolicach 5%. Czytaj dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach zakupu Rubic.

Ponieważ RBC jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić RBC za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić RBC już teraz, wykonaj następujące kroki:

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym RBC.

Rubic jest protokołem multichain, który pozwala na dokonanie swapów pomiędzy 10,000 tokenami na Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, MoonRiver i Fantom za pomocą jednego kliknięcia. Jest on połączony z 60 DEX-ami, oferując dobre stawki za swapy w multichain i on-chain. Zespół Rubic jest obecny w sferze kryptowalut od 2017 roku.

Zespół projektu jest bardzo aktywny w przestrzeni, zawsze tworząc nowe i lukratywne partnerstwa. Ma to korzystny wpływ na wartość tokena. Aby podjąć świadomą decyzję, spójrz na prognozy cen Rubica, w tym na tę przedstawioną w następnej sekcji.

Gov Capital prognozuje na początku przyszłego roku średnią cenę za token na poziomie 0,27 USD i maksymalną wartość 0,31 USD. Początek 2023 roku przyniesie monecie średnią wartość 1,2 USD, a maksymalny kurs wyniesie 1,4 USD. Prognoza za 5 lat mówi o imponującej kwocie 10 USD za token.

