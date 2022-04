Rynek kryptowalut w ostatnich miesiącach notował słabe wyniki, a wkrótce należy się spodziewać kolejnych niedźwiedzich tendencji.

Arthur Hayes, były dyrektor generalny giełdy kryptowalutowej BitMEX, uważa, że rynek doświadczy dalszego spadku w drugim kwartale 2022 roku.

Stwierdził to w poście na blogu w poniedziałek. Według Hayesa, słaba kondycja światowych rynków akcji może doprowadzić do krachu na rynku kryptowalut. Powiedział:

„Niewygodna prawda, która prześladuje kryptowaluty w obecnym momencie, jest taka, że kryptowaluty poruszają się równolegle z opartymi na długu, pozbawionymi ryzyka rynkami aktywów, takimi jak globalne rozwinięte rynki akcji. Dzieje się tak pomimo ciężkiej pracy wiernych wyznawców Pana Satoshiego, którzy walczą o stworzenie kontr-narracji opartej na prawdzie technologicznej”.

Hayes twierdzi, że kryptowaluty poruszają się w tandemie z amerykańskimi akcjami technologicznymi, dodając, że inwazja Rosji na Ukrainę negatywnie na nie wpłynie. Chociaż pozostaje byczo nastawiony do cen kryptowalut w dłuższej perspektywie, nie jest optymistą co do krótkoterminowych wyników.

Według byłego bankiera inwestycyjnego, jeśli NASDAQ 100 spadnie, to rynek kryptowalut pójdzie w dół wraz z nim. Na poparcie tej tezy Hayes przedstawił różne wykresy pokazujące korelację między tradycyjnymi rynkami a kryptowalutami.

Hayes uważa, że NASDAQ 100 będzie spadał, ponieważ inwazja Rosji na Ukrainę nadal się przeciąga. Powiedział:

„Globalny wzrost gospodarczy zmniejszy się na skutek wyższych cen towarów napędzanych przez kontynuację i możliwą eskalację wojny między Rosją a Ukrainą, co będzie miało negatywny wpływ na ceny akcji”.

Rynek kryptowalut w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie radził sobie najlepiej. Bitcoin od czasu osiągnięcia rekordowego poziomu 69,044 USD w listopadzie 2021 roku stracił ponad 40% swojej wartości.

Łączna kapitalizacja rynku kryptowalut osiągnęła w listopadzie najwyższy w historii poziom 3 bln USD, ale obecnie wynosi około 1,8 bln USD. W ostatnich miesiącach Bitcoin i szerszy rynek kryptowalut osiągały gorsze wyniki, a trend ten może się jeszcze przez jakiś czas utrzymać.