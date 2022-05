W ostatnich tygodniach kryptowaluty miały ogromne problemy, a inwestorzy stracili w tym czasie ogromną część swoich pieniędzy.

W ciągu ostatniego tygodnia rynek kryptowalut stracił prawie 300 miliardów dolarów. Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut spadła z 1,5 biliona dolarów w zeszłym tygodniu i obecnie wynosi ponad 1,2 biliona dolarów.

Sam Bankman-Fried, dyrektor generalny giełdy kryptowalutowej FTX, jest przekonany, że rynek nie zmierza do zera. W ostatnim wywiadzie dla Fortune, Bankman-Fried powiedział, że rynek kryptowalut odbije się wraz z akcjami.

Dyrektor generalny FTX w ostatnich tygodniach odnotował spadek wartości netto o prawie 50% i szacuje się, że jego wartość wynosi obecnie około 11 miliardów dolarów, zgodnie z indeksem Bloomberga. Powiedział on:

„Rynki kryptowalutowe w większości ustabilizowały się, niezależnie od tego, co dzieje się na rynkach tradycyjnych. Jeśli więc akcje się odbudują, spodziewałbym się podobnej sytuacji w kryptowalutach. Jeśli akcje nadal będą się załamywać, BTC również może pójść tą drogą”.

Wielu ekspertów z branży kryptowalut ubolewało w ostatnich tygodniach, że wyniki rynku kryptowalutowego odzwierciedlają wyniki amerykańskich akcji technologicznych. Przy obecnych słabych wynikach akcji z indeksu NASDAQ 100, rynek kryptowalut również znajduje się w trendzie spadkowym.

Według The New York Times , 30-dniowa średnia wyniku Bitcoin-Nasdaq zbliżyła się do dokładnej korelacji jeden do jednego od 1 stycznia i osiągnęła 0,82 na początku tego tygodnia.

W ostatnich miesiącach rynki akcji i kryptowalut były zsynchronizowane, a trend ten może się utrzymać przez jakiś czas.

Kryzys na rynku Terra dodatkowo wpłynął na rynek kryptowalut, a z projektu zniknęły miliardy dolarów. Blockchain Terra został oficjalnie wstrzymany, a szerszy rynek wykazuje obecnie tendencję wzrostową.

W chwili obecnej Bitcoin ponownie notowany jest powyżej poziomu oporu 30,000 USD, podczas gdy Ethereum utrzymuje swoją cenę powyżej 2,000 USD. Łączna wartość rynku kryptowalut wynosi blisko 1,3 bln USD i może wzrosnąć w ciągu najbliższych kilku dni, jeśli tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać.