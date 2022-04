Wielka Brytania podejmuje te i inne działania, aby stać się globalnym centrum innowacji w zakresie technologii kryptowalutowych, powiedział sekretarz ekonomiczny skarbu na konferencji UK Fintech Week 2022.

Wielka Brytania ma zamiar wprowadzić stablecoiny do swoich ram regulacyjnych dotyczących płatności elektronicznych, otwierając aktywa na dalszą adopcję w całym kraju.

Plany te wyszły na jaw w poniedziałek, o czym wspomniał urzędnik państwowy podczas wydarzenia InnFin Global Finance Summit w Londynie.

Według sekretarza ekonomicznego skarbu Johna Glena, rząd poszukuje odpowiednich i możliwych do podjęcia działań, które powinny sprawić, że Wielka Brytania znajdzie się w czołówce innowacji w dziedzinie kryptowalut.

Rząd chce, aby kraj stał się "globalnym centrum" dla technologii i inwestycji kryptowalutowych, powiedział Glen.

Jednym z kroków jest stopniowe dopracowywanie wytycznych regulacyjnych kraju, tak aby stablecoiny stały się legalną opcją płatności dla konsumentów. Kroki te będą również ukierunkowane na wspieranie emitentów stablecoinów i dostawców usług.

This places the UK financial services sector at the forefront of technology, creating conditions for stablecoin issuers and service providers to operate and invest. pic.twitter.com/14SsIGW5bf

Economic Secretary @JohnGlenUK announced today that stablecoins will be brought into UK payments regulation.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, rozwój rynku aktywów cyfrowych może stanowić istotny czynnik zwiększający możliwości wyboru dla konsumentów. W związku z tym rząd Wielkiej Brytanii rozważa nowe podejście regulacyjne, które może wesprzeć nie tylko sektor stablecoinów, jak również inne sektory w ramach szerszego rynku aktywów cyfrowych.

"Jeśli technologie kryptowalutowe mają być ważną częścią przyszłości, to my, Wielka Brytania, chcemy w tym uczestniczyć" – powiedział Glen podczas UK Fintech Week 2022.

Plany wprowadzenia stablecoinów do brytyjskiego środowiska regulacyjnego pojawiają się już od zeszłego roku. Jednak cały pomysł nabrał nowego tempa.

W poniedziałek HM Treasury (Ministerstwo Gospodarki i Finansów Wielkiej Brytanii) ogłosiło, że Kanclerz Skarbu Rishi Sunak poprosił Mennicę Królewską o stworzenie NFT i wyemitowanie ich do lata.

Chancellor @RishiSunak has asked @RoyalMintUK to create an NFT to be issued by the summer.

This decision shows the the forward-looking approach we are determined to take towards cryptoassets in the UK. pic.twitter.com/cd0tiailBK

— HM Treasury (@hmtreasury) April 4, 2022