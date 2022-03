Podobnie jak wszystkie inne memiczne monety na rynku, SafeMoon (SFM) od około tygodnia znajduje się w trwałym trendzie spadkowym. Wygląda jednak na to, że wkrótce dojdzie do odwrócenia trendu, co może zapoczątkować zdecydowaną hossę. Jak do tego dojdzie? Poniżej przedstawiamy kilka odpowiedzi, zaczynając od najważniejszych punktów:

Po ostatnim spadku SFM znalazł silne wsparcie na poziomie 0,00118 USD.

Po okresie konsolidacji prawdopodobne może wystąpić odwrócenie trendu.

W momencie publikacji kurs SafeMoon (SFM) wynosił 0,00103041 USD.

Źródło danych: CoinGecko

SafeMoon (SFM) – Odwrócenie trendu, które należy obserwować

Ostatni trend spadkowy, który obserwowaliśmy w przypadku większości memicznych monet był dość brutalny. Jednak po kilku dniach bessy, SafeMoon (SFM) zdołał zatrzymać krwawienie. Bykom udało się znaleźć silne wsparcie w okolicach 0,00118 USD. W ciągu ostatnich kilku dni SFM konsolidował się wokół tej strefy, a odwrócenie trendu wydaje się być całkiem realne.

Pozwoli to monecie na zdecydowaną kontynuację hossy. Jak wysoko może ona jednak wzrosnąć? Trudno powiedzieć, jakie są szanse na zwyżkę. Patrząc jednak na wykres, SFM ustanowił silną strefę podaży między 0,00165 USD a 0,00175 USD.

Spodziewamy się, że po przebiciu tej strefy, każdy byczy ruch może zostać odrzucony. Jednak mimo to SFM może osiągnąć 40% wzrostu podczas rajdu. Poza tym, widzieliśmy już ten scenariusz wcześniej. Niedawno, po osiągnięciu najniższego poziomu 0,00106 USD, SFM odnotował wzrost o prawie 30%. Nie ma powodu, dla którego taka sytuacja nie mogłaby się powtórzyć.

Jakie są korzyści z zakupu SafeMoon (SFM)?

Niewielu inwestorów będzie kupować memiczne monety w okresach niepewności rynkowej. Jednak mogą być one bardzo dobre dla transakcji krótkoterminowych.

W tej chwili gra krótkoterminowa, która wykorzystuje 40% wahania jest bardzo realistyczna. Z długoterminowego punktu widzenia, SafeMoon jest nadal przyzwoitym wyborem. Trzeba jednak być przygotowanym na szaloną zmienność.